嘉義長輩齊學智慧防詐 守護養老金

嘉義縣議員黃啟豪攜手神腦科技文教基金會新港鄉月眉社區活動中心老人食堂舉辦「智慧防詐安心樂活」課程。（記者蔡宗勳攝）

2025/09/03 12:53

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕詐騙手法層出不窮，許多長者受騙上當，畢生積蓄付諸東流。為落實防詐觀念，嘉義縣議員黃啟豪攜手神腦科技文教基金會今天於新港鄉月眉社區發展活動中心老人食堂舉辦神腦AI樂鄰學苑活動，推出「智慧防詐安心樂活」課程，上百位長輩經由實際案例拆解詐騙手法，掌握最新防詐觀念與數位技能。

防詐課程主要是針對常用的LINE教導生活使用小技巧，包括如何設定群組通知、位置分享與訊息管理等，讓長輩能在日常中更便利地運用科技，講師並以實際案例拆解詐騙話術，並整理出「簡單好記」的防範要訣，引導學員快速掌握重點，課後長輩直呼「很實用、馬上就能用上！」

神腦國際董事長余政憲到場和長輩交流時表示，詐騙手法日新月異，透過不斷的教育與陪伴，才能幫助長輩保護自己，科技不只是冰冷的工具，更能成為守護生活的重要力量，唯有結合教育與科技，持續推動「智慧防詐課程守護長輩安心生活」，才能真正守護民眾安全。

黃啟豪指出，鄉下的長輩們平時省吃儉用，萬一這些養老金被詐騙集團詐騙，對這些長輩是錐心之痛，感謝神腦國際董事長余政憲促成今日的學習課程舉辦，希望藉由這次的課程，讓長輩們清楚詐騙集團的技倆，擺脫被詐騙的威脅。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

新港鄉月眉社區活動中心老人食堂舉辦「智慧防詐安心樂活」課程，上百位出席聆聽。（記者蔡宗勳攝）

神腦國際董事長余政憲向長輩們強調如何防詐刻不容緩。（記者蔡宗勳攝）

