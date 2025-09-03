新北連傳2起貨車與機車碰撞！2騎士喪命

新北市三重區今天上午驚傳死亡車禍，騎士送醫不治，現場散落機車零件。（記者吳仁捷翻攝）

2025/09/03 12:23

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市三重區今天上午發生貨車與機車車禍，機車騎士林男當場失去生命徵象，到院急救仍不治，警方對貨車駕駛袁男酒測，沒有酒精反應，至於車禍肇因歸屬，仍待進一步調查釐清。

由於新北市8小時內連傳兩起死亡車禍，且都是貨車與機車車禍，造成2名騎士身亡，警方明將會同交通局、道安會報人員緊急會勘兩個車禍現場，檢視道路線型或號誌，將盡速改善，降低死亡車禍。

請繼續往下閱讀...

三重警分局今天上午10時許獲報，三重區水漾路2段與大有街口傳出車禍，警方趕抵，發現22歲袁男駕駛貨車，案發時從水漾路要左轉大有街方向，與對向沿水漾路往蘆洲方向直行的機車騎士林男碰撞，林男身體多處擦挫傷，現場失去呼吸心跳送醫急救，到院仍因傷重回天乏術。

警方趕抵路段交通管制，通知鑑識人員前往採證，全案依交通事故流程處置，對貨車司機酒測，沒有酒精反應，肇事責任尚待釐清。

據了解，新北市五股今天凌晨2時許傳出貨車、機車死亡車禍，釀成騎士身亡，連傳兩起貨車、機車車禍，釀成2名騎士不幸身亡，蘆洲、三重警方持續追查車禍肇因，通報檢方相驗，釐清死因。

新北市三重區今天上午驚傳死亡車禍，騎士送醫不治，現場散落機車零件。（記者吳仁捷翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法