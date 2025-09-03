為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    豐原5口命案都驗出安眠藥高大成揭疑點 台中地檢署回應了

    台中豐原5口命案證實5人體內都有安眠藥，法醫高大成認為一般人輕生不會吃安眠藥，建議進一步了解血液及胃內濃度；台中地檢署則強調，目前仍認定是自殺，沒有外力介入。（記者陳建志攝）

    台中豐原5口命案證實5人體內都有安眠藥，法醫高大成認為一般人輕生不會吃安眠藥，建議進一步了解血液及胃內濃度；台中地檢署則強調，目前仍認定是自殺，沒有外力介入。（記者陳建志攝）

    2025/09/03 12:25

    〔記者陳建志／台中報導〕台中豐原一家五口命案，台中地檢署昨天公布解剖、抽血報告，證實王家五口體內都有抗精神病藥及鎮靜安眠藥，因全家有4人都留下書信，僅王爸爸沒有留遺書，外界懷疑他是否可能被加工自殺？法醫高大成並認為，一般人輕生不會吃安眠藥，建議進一步了解血液及胃內濃度；台中地檢署則表示，尊重高大成看法，不過經相關跡證綜合研判，目前認定死亡方式為「自殺」，排除他殺，也沒有要變更為「加工自殺」。

    台中豐原王姓一家5口，7月初被發現包括62歲王姓爸爸、63歲妻子、35歲大女兒、34歲二女兒，以及28歲小兒子陳屍家中明顯死亡，現場還發現炭盆及除王姓屋主以外的4封遺書。

    台中地檢署檢察官和法醫當時相驗，認定全家人皆因一氧化碳中毒致呼吸衰竭死亡，無外力介入，家屬對死因無意見，遺體當時已發還家屬。不過為釐清相關事證，檢察官安排對5人進行解剖和抽血化驗。

    台中地檢署昨天證實，5人體內都有抗精神病藥及鎮靜安眠藥，法醫高大成認為，一般人輕生不會吃安眠藥，建議進一步了解血液及胃內濃度。強調若血液中藥物濃度高，代表睡的越沉，恐是遭下藥後再吸入一氧化碳死亡；若是胃中濃度高，血液、尿液濃度低甚至沒有，則應是剛入睡，有剛吃藥或自己服藥的可能。

    此外，也可採集胃中是否有藥物粉末，因下藥通常會搗碎，而若是完整的藥物型態，則可能是自行吞下，據此研判是遭人下藥，還是自行吞下。

    台中地檢署今天表示，尊重高大成的看法，相關看法仍屬推測，不過依據法務部法醫研究所法醫師解剖、顯微鏡觀察及毒物化學檢驗後，5人均未發現有新近生前外傷，亦無他人介入的積極性證據，經解剖和現場相關跡證「綜合研判」，5人是在密閉空間內燒炭，導致一氧化碳中毒死亡，死亡方式為「自殺」，排除他殺，也沒有要變更為「加工自殺」。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

