診所院長對正妹女藥師捏臀噁問「要不要交往」 無罪改判5月

2025/09/03 12:12

〔記者楊國文／台北報導〕新北市某知名診所陳姓院長，心儀診所年輕女藥師，被控藉口散步帶女藥師到某體育場內，藉機牽手、強抱，還兩度揉捏女藥師的臀部，問「要和我交往嗎？」但陳男否認犯行，還稱「她表示比較喜歡女生」，就載她回家，一審判陳男無罪，全案上訴，高等法院認定陳男涉猥褻事證明確，依利用權勢猥褻罪判刑5月，得易科罰金15萬元，可上訴。

判決指出，陳男是新北市知名診所的院長，已離婚，扶養就讀大學、高中的2名子女，並聘僱被害人小涵（化名）擔任診所的藥師。

2023年4月20日晚間10時20分，陳男邀約小涵到新北市某體育場的網球場，突然牽她的手，詢問「妳願意和我交往嗎？」被小涵婉拒，陳男暴怒，突然強抱她及抓揑屁股2次。小涵受到嚴重驚嚇，因擔心遭陳男解雇，僅能隱忍，還搭乘陳男的轎車離去。

事後，小涵不甘受辱，打電話向友人哭訴，鼓起勇氣提告陳男涉嫌強制猥褻，小涵也向「新北市性騷擾防治委員會」申訴職場性騷擾事件，新北市性騷擾防治委員會認定性騷擾事件成立。新北地檢署偵查後，依利用權勢猥褻罪起訴陳男。

陳男坦承主動牽小涵的手，但否認涉犯利用權勢猥褻罪，辯稱當晚還有很多人在運動，不可能對她有猥褻行為。陳男表示，原本打算請小涵吃飯慰勞一下，但她上車後又說不吃飯，他才提議去體育公園散步。由於他和小涵都是單身，才順勢問她要不要交往，牽她的手時並未拒絕，但她說「不要」，現在比較喜歡女生，之後就載她回家。

新北地院審理後，認定罪證不足，判決陳男無罪。全案上訴高等法院。

高等法院審理時，陳男仍否認犯罪，並稱小涵在事發後10幾天突然離職，之後他就收到存證信函，並稱她以本案跟他勒索40萬元。

高院審酌相關證人證詞、並比對小涵供述，及小涵事後邊講邊哭的情緒反應等情形，改認定陳男涉猥褻事證明確，判將陳男5月徒刑，得易科罰金15萬元。

