為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    診所院長對正妹女藥師捏臀噁問「要不要交往」 無罪改判5月

    高等法院認定陳男涉猥褻事證明確，依利用權勢猥褻罪判刑5月，得易科罰金15萬元，可上訴。（情境照）

    高等法院認定陳男涉猥褻事證明確，依利用權勢猥褻罪判刑5月，得易科罰金15萬元，可上訴。（情境照）

    2025/09/03 12:12

    〔記者楊國文／台北報導〕新北市某知名診所陳姓院長，心儀診所年輕女藥師，被控藉口散步帶女藥師到某體育場內，藉機牽手、強抱，還兩度揉捏女藥師的臀部，問「要和我交往嗎？」但陳男否認犯行，還稱「她表示比較喜歡女生」，就載她回家，一審判陳男無罪，全案上訴，高等法院認定陳男涉猥褻事證明確，依利用權勢猥褻罪判刑5月，得易科罰金15萬元，可上訴。

    判決指出，陳男是新北市知名診所的院長，已離婚，扶養就讀大學、高中的2名子女，並聘僱被害人小涵（化名）擔任診所的藥師。

    2023年4月20日晚間10時20分，陳男邀約小涵到新北市某體育場的網球場，突然牽她的手，詢問「妳願意和我交往嗎？」被小涵婉拒，陳男暴怒，突然強抱她及抓揑屁股2次。小涵受到嚴重驚嚇，因擔心遭陳男解雇，僅能隱忍，還搭乘陳男的轎車離去。

    事後，小涵不甘受辱，打電話向友人哭訴，鼓起勇氣提告陳男涉嫌強制猥褻，小涵也向「新北市性騷擾防治委員會」申訴職場性騷擾事件，新北市性騷擾防治委員會認定性騷擾事件成立。新北地檢署偵查後，依利用權勢猥褻罪起訴陳男。

    陳男坦承主動牽小涵的手，但否認涉犯利用權勢猥褻罪，辯稱當晚還有很多人在運動，不可能對她有猥褻行為。陳男表示，原本打算請小涵吃飯慰勞一下，但她上車後又說不吃飯，他才提議去體育公園散步。由於他和小涵都是單身，才順勢問她要不要交往，牽她的手時並未拒絕，但她說「不要」，現在比較喜歡女生，之後就載她回家。

    新北地院審理後，認定罪證不足，判決陳男無罪。全案上訴高等法院。

    高等法院審理時，陳男仍否認犯罪，並稱小涵在事發後10幾天突然離職，之後他就收到存證信函，並稱她以本案跟他勒索40萬元。

    高院審酌相關證人證詞、並比對小涵供述，及小涵事後邊講邊哭的情緒反應等情形，改認定陳男涉猥褻事證明確，判將陳男5月徒刑，得易科罰金15萬元。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播