共諜比貪腐判更輕變相鼓勵叛國 專家：修法設刑期「地板」

台北地方法院國安專庭法官許凱傑指出，近年共諜案起訴案件數已從28件暴增至186件，顯示威脅加劇，但社會仍普遍無感。（記者方瑋立攝）

2025/09/03 12:22

〔記者方瑋立／台北報導〕前軍情局長劉德良近日多次強調，共諜判刑遠低於貪腐侵佔冰箱案，無異於鼓勵貪腐者「順便當共諜」叛國。專家學者也指出，台灣共諜量刑偏低、制度存漏洞，不僅影響國家安全，更動搖民主根基，呼籲政府修法設下刑期的「地板」，同時加速恢復軍審，並加強司法與行政部門的國安意識，以儆效尤。

高雄科大科法所教授羅承宗受訪分析，輕判現象的根源在於「立法有天花板、卻沒地板」。他指出，許多國安相關法規僅設最高刑度，卻未明定最低標準，導致法官只能依證據判輕刑，甚至出現三個月徒刑、易科罰金的荒謬案例。他直言，「立法者一味設天花板，卻不設地板，讓法官能夠輕判，這是立法的缺失」。羅承宗呼籲修法將叛國、共諜罪最低刑度設為X年以上並不可易科罰金，同時讓要件設計更為寬鬆，讓法官更容易認定叛國行為，同時強化法官的國安教育，避免對中共黨國體制的無知。

另外，羅承宗也主張「行政先行」，如陸委會處理親中藝人爭議言論，已實踐行政機關依「行政程序法」先行調查並處分的做法，當事人若不服再提出救濟或進入法院，而非全靠曠日廢時的刑事程序，更可直接有效因應共諜威脅，展現政府硬起來捍衛國安的決心，「這才是正道」。

總統賴清德今年3月宣示將恢復軍審，相關改革及配套修法由國防部研議中。國防院國防戰略及資源研究所所長蘇紫雲日前曾撰文指出，台灣破獲的軍事間諜平均刑度僅18個月，遠低於歐美民主國家19年的水準，相差逾12倍，嚴重影響嚇阻效果。

蘇紫雲說，恢復軍事審判，賦予軍法官獨立性，強化軍中保防，並調整相關刑度，不僅可以反制共諜、強化民主防衛，也可保護部隊安全與官兵生命，鞏固盟國對台灣的信任。他強調，軍人身分特殊，與國家有更高義務與信任關係，間諜行為不僅是法律問題，更直接衝擊國家生存。

台北地方法院國安專庭法官許凱傑也在演說中提醒，滲透的第一步往往從認知戰開始，不會直接要機密，而是透過交友、金錢或意識形態慢慢套交情。他指出，近年共諜案起訴案件數已從28件暴增至186件，顯示威脅加劇，但社會仍普遍無感。他呼籲，不只要修法補漏洞，更需提升全民對認知戰的警覺，因為「船底有人在挖洞，若沒人修補，船很快就會沉」。

