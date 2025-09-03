酒後逞兇不願賠償 受害國中生求助無門

台中市議員謝志忠陪同陳姓母子召開記者會，希望加害人及家屬出來面對，儘速賠償。（記者歐素美攝）

2025/09/03 11:54

〔記者歐素美／台中報導〕2年前就讀豐東國中一年級的陳姓男同學，放學後突遭張姓男子持酒瓶攻擊，致受傷腦震盪，至今心存陰影，不敢升學，法院判賠33萬5120元，但張男沒有財產，張母雖開設修車廠，卻不願代兒賠償，陳同學母親因此向民進黨市議員謝志忠陳情，謝志忠今天召開記者會指出，陳姓母子相依為命做粗工，生活困難，呼籲張家人尊重法院判決、負起道義責任，儘快給付33萬多元，讓陳家母子恢復身心平穩。

2023年5月23日，張姓男子酒後情緒失控，突然持高粱酒瓶攻擊2名豐東國中男學生，其中，陳姓男同學被打得手部挫傷，腦震盪住院，出院後仍心靈受傷，經常頭疼，因心裡陰影不敢升高中，現在跟著媽媽打粗工。

張男因傷害罪，法院二審定讞判賠陳同學33萬5120元，自2024年10月18日起至清償日止，以年息5%計算利息。但陳同學說，張男從事發至今沒有一句道歉，也不肯依法院判決賠償，因無張男連絡方式，他曾打line給張母希望他們依法賠償，但張母表示不想管，要陳同學找她兒子負責。

由於張男沒有財產，好像也沒有工作，陳同學母子求助無門，就算強制執行，若張男工作拿現金，陳家也拿到不到，因此求助謝志忠議員。陳母說，兒子身心受創，求助無門，只能希望謝議員幫助處理，討一個公道，讓兒子走出陰影。

謝志忠表示，張男不願意負責任，這種作法不可取，陳姓母子非常辛苦，加害者應該出來負責任，加害者的家人也應該出來共同處理才對；記者到張家經營的修車廠，現場工作人員表示，張母出國，張男就醫中。

