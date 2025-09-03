司法動輒苛責遭詐者「笨貪」！律師黃泓勝歎：懲罰被騙者治標不治本

黃泓勝受訪表示，關鍵是讓詐騙集團在未遂階段也能付出代價，否則僅靠懲罰被騙者，絕對治標不治本。。（資料照）

2025/09/03 11:43

〔記者劉詠韻／台北報導〕「為什麼這麼笨，還不是因為貪，不然怎麼會被騙？」律師黃泓勝於實務觀察中直言，這幾乎是檢察官、法官在面對詐騙案件時的想法，也是社會普遍對被害人的看法。他指出，許多民眾在辦理貸款或應徵工作時，因誤信詐騙集團的說詞而交付帳戶或配合轉帳，最後卻不但淪為人頭戶，還可能遭到起訴。

黃泓勝受訪提及，曾有一名剛滿18歲的年輕人，因相信詐團謊稱「辦理工作需要政府補助」而交出存摺與印章。前手事務官還曾同情他缺乏社會經驗，卻依舊遭檢察官提起公訴，並強調類似案例並不少見。

實務上，對這些「也是受害人」的民眾往往以刑責相繩，背後邏輯就是希望透過懲罰與教育民眾要聰明點，藉此降低詐騙案件。黃泓勝坦言，然而事實顯示，詐騙金額與受害人數依舊居高不下，顯然被騙的原因並非單純的笨與貪。

黃泓勝形容，現行做法像是「祖傳三代」的思維：第一代人被教育要聰明點，等到下一代再被教育，最後真正能被騙的人也早已騙光了。這種懲罰受害者的方式，無助於解決問題。

黃泓勝認為，詐騙本質上為一個大數法則，同樣的手法多數人不會上當，但少數人總會受騙，不過對詐騙集團來說，多數失敗的下場不過是被掛斷電話，完全沒有成本，「如果要有效減少詐騙，關鍵是讓詐騙集團在未遂階段也能付出代價，否則僅靠懲罰被騙者，絕對治標不治本。」

