    社會

    尋芳客助受虐應召女逃脫 集團成員竟找上門討人

    檢警查出，一名尋芳客協助被害女子脫逃，竟遭該應召集團恐嚇。（記者吳昇儒攝）

    檢警查出，一名尋芳客協助被害女子脫逃，竟遭該應召集團恐嚇。（記者吳昇儒攝）

    2025/09/03 11:18

    〔記者吳昇儒／台北報導〕男子胡恆銓與越南籍女子武阮薔薇等人共組跨國人口販運及應召集團，今日被台北地檢署起訴。檢警偵辦時發現，其中一名被害女子因求助王姓尋芳客，逃離魔爪後，武女等人竟透過其他業者蒐集王男資訊，傳訊要求他還人，最後還跑到其工作地點，要求王男把人交出來，讓被害人心生畏懼。

    檢警調查，今年2月19日王姓尋芳客前往胡男開設的應召站「消費」時，得知服務小姐是被人強迫留在台灣進行性交易，且遭到層層剝削，隨即協助對方脫逃。

    胡男及武女得知此事後，先由其他應召業者手中蒐集到王男及其父親的行動電話號碼，與王男的工作地點、家中電話，隨後傳訊息給王男，恫稱「說真的找你真的不難 我等你消息」、「我覺得應該不想為了1個女生而失去工作吧？王XX，對了，XXXX大樓（王男工作地點）離我家不遠，我會常常叫人去找你」等語。

    同日，團夥中的LUNA也傳訊息給王男，要求他將脫逃的女子帶回；胡男也撥打王男及其父親的電話聯繫，更偕同集團成員前往王男工作地點，要求他交出脫逃女子，行徑惡劣。

