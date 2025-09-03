為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    保時捷男酒後找代駕 卻因一動作被逮送辦

    周男酒後將保時捷休旅車開出停車場，違停路口等代駕。（民眾提供）

    2025/09/03 11:20

    〔記者許國楨／台中報導〕明明知道喝酒後要請代駕，台中卻有一名男子心存僥倖，以「不會定位停車場」為由，自行將車子開出停車場停在路口，準備交給代駕，不料因違停被警方盤查，酒測值明顯超標，當場依公共危險罪逮捕送辦，而此案也在近日由檢方提起公訴。

    第一分局今天說明案情指出，公益派出所員警上月9日凌晨1時13分巡經西區中美街，發現一輛保時捷休旅車違停在人行穿越道上前盤查，駕駛周姓男子（47歲）渾身散發酒氣，明顯有飲酒情形，經追問，周男坦承稍早與妻子在燒烤店豪飲，返家時妻子已透過APP叫好代駕。

    但他卻以「不會定位停車場出口」為由，自行駕車離開地下停車場，並停在路口等待代駕前來，然而這一僥倖舉動，正好遇上巡邏警員，周男雖極力辯稱「沒有打算真的上路」，僅是想「方便代駕接車」，但滿身酒氣掩蓋不了事實。警方依法實施酒測，最終測得其酒精濃度高達0.34毫克，明顯超過法定標準值。

    警方當場依公共危險罪逮捕送辦，而台中地檢署也在近日對其提起公訴；警方指出，酒駕取締過程中最常聽見藉口就是「只是移一下車」或「沒有開多遠」，但只要車子在道路上行駛，無論距離長短，均屬酒駕行為，周男雖強調無意開車上路仍已觸法。

    第一分局強調，酒駕沒有任何藉口，不論開出停車場、短距離移車，甚至單純為了交給代駕，都已是實際駕駛行為，將面臨刑責，民眾若已叫代駕，務必堅守「不再碰方向盤」原則。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    周男稱「不會定位停車場」才移車。（民眾提供）

    周男酒測值超標被送辦。（民眾提供）

