為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    高雄人妻10年外遇2女！律師教她「設局」對付「大老婆」

    高雄人妻小美（化名）外遇又劈腿，求助律師教她設局解套。示意圖。（資料照）

    高雄人妻小美（化名）外遇又劈腿，求助律師教她設局解套。示意圖。（資料照）

    2025/09/03 11:10

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕人妻小美（化名）外遇與陳姓女子談起「百合戀」，兩人交往10年後，小美疑再跟林姓女子有染，陳女不甘被分手一直「盧小小」，小美向律師求助，律師教她「解封、只讀、不回」，蒐集陳女騷擾證據，小美依計行事，果然讓陳女被依跟騷法判刑3月。

    陳女不服上訴，二審法官認為，小美只是為了蒐證才接收陳女訊息，並沒有出現心生畏怖，或足以影響日常生活或社會活動，與跟蹤騷擾防制法構成要件不符，因此改判陳女無罪，全案仍可上訴。

    判決指出，小美暪著丈夫，與陳姓女子於2014年開始交往，兩人相愛10年後，疑因林姓女子介入，讓小美萌生與陳女分手的念頭；2023年5月起，小美刻意冷落陳女，希望她知難而退，但又不肯把話說死，讓陳女一再傳訊問小美到底發生什麼事，小美不甘被騷擾，只好先把陳女封鎖，並向律師求助。

    律師教她，先解除陳女的封鎖，讓她持續傳訊息過來，藉此蒐集到陳女騷擾不斷的證據，小美依計行事，陳女見之前傳給小美的訊息從「未讀」變「已讀」，果然中計再瘋狂傳送「我想通了，不屬於我的，我就不應該擁有」、「我好難接受您會喜歡這種女生，我好崩潰」、「10年，我為了您，留了無數次的眼淚，只因為愛」等訊息給小美。

    小美證據到手後立即報警提告，陳女一審被法官依跟騷法判刑3月，得易科罰金；陳女不服上訴，高雄地方法院審理時，法官發現，陳女和小美交往時，小美曾告訴陳女「在她開口回應前，要一直傳送訊息哄著，直到她有回應為止」，陳女根據兩人過去相處模式，才會一直傳訊給「只讀不回」的小美，且小美也是為了蒐集對陳女不利事證才接收陳女訊息，並沒有出現心生畏怖，或足以影響日常生活或社會活動，與跟蹤騷擾防制法構成要件不符，因此改判陳女無罪，全案仍可上訴。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播