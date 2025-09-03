高雄人妻10年外遇2女！律師教她「設局」對付「大老婆」

高雄人妻小美（化名）外遇又劈腿，求助律師教她設局解套。示意圖。（資料照）

2025/09/03 11:10

〔記者黃佳琳／高雄報導〕人妻小美（化名）外遇與陳姓女子談起「百合戀」，兩人交往10年後，小美疑再跟林姓女子有染，陳女不甘被分手一直「盧小小」，小美向律師求助，律師教她「解封、只讀、不回」，蒐集陳女騷擾證據，小美依計行事，果然讓陳女被依跟騷法判刑3月。

陳女不服上訴，二審法官認為，小美只是為了蒐證才接收陳女訊息，並沒有出現心生畏怖，或足以影響日常生活或社會活動，與跟蹤騷擾防制法構成要件不符，因此改判陳女無罪，全案仍可上訴。

請繼續往下閱讀...

判決指出，小美暪著丈夫，與陳姓女子於2014年開始交往，兩人相愛10年後，疑因林姓女子介入，讓小美萌生與陳女分手的念頭；2023年5月起，小美刻意冷落陳女，希望她知難而退，但又不肯把話說死，讓陳女一再傳訊問小美到底發生什麼事，小美不甘被騷擾，只好先把陳女封鎖，並向律師求助。

律師教她，先解除陳女的封鎖，讓她持續傳訊息過來，藉此蒐集到陳女騷擾不斷的證據，小美依計行事，陳女見之前傳給小美的訊息從「未讀」變「已讀」，果然中計再瘋狂傳送「我想通了，不屬於我的，我就不應該擁有」、「我好難接受您會喜歡這種女生，我好崩潰」、「10年，我為了您，留了無數次的眼淚，只因為愛」等訊息給小美。

小美證據到手後立即報警提告，陳女一審被法官依跟騷法判刑3月，得易科罰金；陳女不服上訴，高雄地方法院審理時，法官發現，陳女和小美交往時，小美曾告訴陳女「在她開口回應前，要一直傳送訊息哄著，直到她有回應為止」，陳女根據兩人過去相處模式，才會一直傳訊給「只讀不回」的小美，且小美也是為了蒐集對陳女不利事證才接收陳女訊息，並沒有出現心生畏怖，或足以影響日常生活或社會活動，與跟蹤騷擾防制法構成要件不符，因此改判陳女無罪，全案仍可上訴。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法