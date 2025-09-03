為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    剛滿18歲「開家人賓士」疾駛國道成焦屍 檢方下午相驗

    黑色賓士爆炸起火後失去控制，偏往內車道，後方車輛煞車不及追撞。（民眾提供）

    黑色賓士爆炸起火後失去控制，偏往內車道，後方車輛煞車不及追撞。（民眾提供）

    2025/09/03 10:57

    〔記者陳冠備／彰化報導〕國道一號南下215公里，昨（2日）下午發生一起火燒車意外，造成一死一傷。肇事黑色賓士駕駛柯男，疑似未經家人同意將車輛開出，又高速行駛國道，不慎引起連環撞意外，造成賓士起火，柯男逃生不及，當場被燒成焦屍。警方表示，柯男今年2月滿18歲，今日下午檢方將進行相驗，至於有否駕照及確切肇事原因，尚待釐清。

    這起火燒車事件發生在昨日下午4點38分，有民眾目擊，當時黑色賓士行駛外車道，在沒有煞車下直接撞擊一輛聯結車後方，賓士車立即起火爆炸，後方車輛閃避不及撞上，兩車燃燒成為一團火球。

    警消獲報到場時，柯男受困車內無法逃脫，當場被燒成焦屍身亡。後車陳姓駕駛與孫姓副駕駛自行脫困，孫女右臂疼痛，經送往衛福部彰化醫院治療，意識清醒，另聯結車劉姓駕駛並無大礙。

    國道警第三大隊表示，初步調查，柯男駕駛車輛疑未煞車下直接追撞前方聯結車輛，昨日柯男家屬到案說明時，語氣尚算冷靜，並未指出有偷車事況，柯男已年滿18歲，是否有駕照或酒駕等狀況，，下午檢察官將進行相驗，以釐清事發原因。

    18歲柯姓駕駛受困車內，不幸當場燒成焦屍。（民眾提供）

    18歲柯姓駕駛受困車內，不幸當場燒成焦屍。（民眾提供）

    賓士轎車燒到只剩車殼。（民眾提供）

    賓士轎車燒到只剩車殼。（民眾提供）

    黑色賓士與後方車輛撞上，兩車燃燒成為一團火球。（民眾提供）

    黑色賓士與後方車輛撞上，兩車燃燒成為一團火球。（民眾提供）

