又見國道追撞緩撞車！逾300萬電動車頭稀爛 駕駛稱「沒有使用輔助駕駛」

電動車國道追撞施工緩撞車，車頭嚴重毀損。（圖由警方提供）

2025/09/03 10:50

〔記者彭健禮／苗栗報導〕國道一號北向124公里苗栗縣頭屋路段，今（3）日上午8點多發生一輛轎車於內側車道追撞前方施工緩撞車事故，幸無人員受傷。警方調查，肇事轎車駕駛與被撞緩撞車的司機都無酒駕，轎車駕駛稱一時恍神，「沒有使用輔助駕駛」，不過他所開新車價逾300萬的奧迪電動車，車頭撞得稀爛，恐將報廢。

國道2隊警方表示，38歲江姓男子駕駛轎車於今天上午8時43分許，於國道1號北向124公里處苗栗縣頭屋路段的內側車道追撞前方施工作業中的緩撞車而肇事。

經員警到場處理，該起事故沒有人員受傷，並查江男與緩撞車司機楊姓男子也沒有酒駕情事；江男則向警方稱因一時恍神，但沒有使用輔助駕駛。後續由警方依規定處理。

因撞擊力道不小，也造成江男所駕駛新車價逾300萬元的奧迪e-tron電動車車頭嚴重毀損，恐將報廢。

國道2隊呼籲用路人開車務必遵守行車安全規定，注意車前狀況，切勿分心或疲勞駕駛，並應保持良好精神及專注力，以確保他人與自身用路安全。

肇事轎車為新車價逾300萬元的奧迪e-tron電動車，駕駛稱沒有使用輔助駕駛。（圖由警方提供）

