工作分配起口角！工地清潔工打死同事 涉傷害致死罪起訴

2025/09/03 10:56

〔記者張文川／台北報導〕台北市潘姓派遣清潔工，今年5月與一同派駐在北投工地施工的張姓同事，在工地地下室因工作分配問題起口角，竟持鐵管痛毆張男，潘男見張男身體情況不對勁，才聯絡同事合力將張抬到1樓送上救護車，但張男傷重，急救3小時後宣告不治，士林地檢署今依傷害致死罪起訴潘男，士林地院將由國民法官法庭審理。

根據士林地檢署起訴書，潘男與張男均在台北市北投區承德路6段一處工地擔任清潔工，今年5月4日下午因工作分配問題爭執。潘男憤而持工地鍍鋅鐵管毆打張男雙腿，使其倒地後，繼續徒手毆打頭部，並再持鐵管攻擊胸臂、手腳與臀部。

張男疼痛難忍，無法站立行走，遂要求潘男打電話叫救護車，潘男隨後通知工地主管，共同將其送醫急救。張男因腦損傷、血胸等傷勢，傷重不治。

士檢表示，本案今天偵查終結，潘男涉犯刑法傷害致死罪，罪證明確，今天依法提起公訴，並適用國民法官法。

士檢起訴指出，潘男與張男都是某企業社派遣至北投區一處新建工程工地的臨時清潔人員，今年5月11日下午3時許，潘男在工地地下一樓，因現場清潔工作分配的事，與張男發生爭執，憤而持工地的鍍鋅圓管毆打張男的雙腿，張被打倒在地，潘見張無力起身，又毆打張的頭部，再持圓管毆打張的胸臂、四肢及臀部。

張疼痛難忍，要求潘協助叫救護車，潘見張已無法站立行走，就打電話給同事稱工地有人受傷，同事通知工地陳姓副所長前往地下室查看，潘、陳合力將張抱至工地1樓，通知救護車到場，送至台北榮民總醫院救治。但張男傷重，因腦損傷、左側血胸、脂肪性肺栓塞、皮下軟組織出血，於同日晚間6時許不治身亡。

警方調查，潘男沒有前科，平日擔任臨時工維生；單身未婚的張男偶爾會到建築工地做工，雙方原本不相識，當天因潘要求張做事，對方認為潘男沒有資格指揮他工作，兩人口角進而鬥毆，演變成命案。

檢察官偵辦後，認為潘男主觀上雖沒有殺害張的故意，但客觀上可以預見持金屬圓管持續毆打張，可能造成死亡結果，竟仍基於傷害犯意，毆打張男致死，經張的母親與2位妹妹提出告訴，今依傷害致死罪嫌起訴潘男。

