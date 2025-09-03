五股19歲男騎士車禍亡！住家停水到同學家洗澡遇難 父哀痛不捨

新北市五股今天凌晨傳出死亡車禍，洪姓騎士因家中停水，要到五股同學家洗澡，未料遭遇橫禍；圖為撞擊現場。（記者吳仁捷翻攝）

2025/09/03 10:45

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市五股區今天凌晨發生死亡車禍，洪姓男子騎機車直行，與俞姓男子駕駛的貨車發生車禍，緊急到院急救仍傷重不治，死者父親獲報趕到醫院，難掩哀慟，透露愛子很孝順，高中畢業沒升學，到PChome當物流，賺錢都給家裡，透露昨天因林口住家社區停水，兒子要到五股同學家洗澡，未料發生噩耗，雙方酒測值及抽血都為零，警方已報請相驗，釐清死因。

據了解，蘆洲警分局今天凌晨2時21分獲報，五股區水碓五路發生車禍，警方、消防獲報趕抵，現場為機車與貨車車禍，騎士倒在血泊中，撞碎的機車零件散落一地，消防發現洪姓騎士失去生命徵象，連忙送醫，但到院急救30分鐘，仍告不治；警方對19歲死者洪姓男子及駕駛的貨車44歲俞男抽血及酒測，雙方均無酒精反應。

死者父親透露，愛子高中畢業後沒再升學，懂事的他，在住家附近找物流公司工作，每月把薪水都拿回家補貼家用，昨天因社區停水，住家沒水可用，他體恤家人先洗澡、用水，自己到五股同學家洗澡，未料發生噩耗，家人獲報趕到醫院，都難以相信，難過不已。

警方案發到場，發現現場因撞擊，機車零件散落一地，初步訊問，貨車載運醫院換洗衣服、被服送洗，途經案發路口。過濾監視器還原車禍全程，初步分析，現場為閃紅燈，騎士應停下再騎、左轉貨車駕駛應減速再行駛，至於路權、車禍肇事責任歸屬、比重，仍待進一步調查釐清。

