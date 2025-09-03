撬開電表盜電1萬9587度，高雄女「自認倒楣」不認罪仍獲緩刑

台電人員到謝女家稽查時，發現電表有被撬開的痕跡。示意圖（資料照）

2025/09/03 10:16

〔記者黃佳琳／高雄報導〕家住高雄市林園區的謝姓女子，被台電發現家中用電量異常短少，台電派員前往稽查，發現謝家的電表有被撬開痕跡，謝女雖否認偷電，但仍「自認倒楣」與台電和解賠了8萬7千多元電費，被法官依詐欺罪輕判緩刑2年。

判決指出，去年8月，台電發現謝女住家的電表用電量連續一年比同期用量短少許多，懷疑謝女偷電，於是派員前往檢查；台電人員到謝家時，謝女說自己跟妹妹住在林園區已10年，電表設置在鐵捲門內，其他人不可能接觸到電表，但強調自己絕不會動電表偷電。

請繼續往下閱讀...

台電人員打開電表檢查時，發現電表遭擅自撬開封印鎖、改變電表內部結構，致電錶計量失準，經推算，謝女一家自2013年7月至2014年7月，至少偷走1萬9587度，換算為電費達8萬7750元。

謝女在台電人員指引下看到電表被撬開的痕跡，但她堅持沒有偷電，台電仍將她依法送辦，謝女發現事情大條，趕緊賠錢跟台電和解，被法官依詐欺得利罪判拘役50日，得易科罰金，另宣告緩刑2年，應向公庫支付1萬5千元，可上訴。

