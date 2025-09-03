為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    撬開電表盜電1萬9587度，高雄女「自認倒楣」不認罪仍獲緩刑

    台電人員到謝女家稽查時，發現電表有被撬開的痕跡。示意圖（資料照）

    台電人員到謝女家稽查時，發現電表有被撬開的痕跡。示意圖（資料照）

    2025/09/03 10:16

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕家住高雄市林園區的謝姓女子，被台電發現家中用電量異常短少，台電派員前往稽查，發現謝家的電表有被撬開痕跡，謝女雖否認偷電，但仍「自認倒楣」與台電和解賠了8萬7千多元電費，被法官依詐欺罪輕判緩刑2年。

    判決指出，去年8月，台電發現謝女住家的電表用電量連續一年比同期用量短少許多，懷疑謝女偷電，於是派員前往檢查；台電人員到謝家時，謝女說自己跟妹妹住在林園區已10年，電表設置在鐵捲門內，其他人不可能接觸到電表，但強調自己絕不會動電表偷電。

    台電人員打開電表檢查時，發現電表遭擅自撬開封印鎖、改變電表內部結構，致電錶計量失準，經推算，謝女一家自2013年7月至2014年7月，至少偷走1萬9587度，換算為電費達8萬7750元。

    謝女在台電人員指引下看到電表被撬開的痕跡，但她堅持沒有偷電，台電仍將她依法送辦，謝女發現事情大條，趕緊賠錢跟台電和解，被法官依詐欺得利罪判拘役50日，得易科罰金，另宣告緩刑2年，應向公庫支付1萬5千元，可上訴。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播