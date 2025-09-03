為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    只能直走硬要右轉 65歲駕駛「鬼切」撞翻機車

    65歲汽車駕駛在花園夜市前海安路「鬼切」右轉，撞上直行普重機，所幸無人酒駕，警方依規舉發，可處600元以上1800元以下罰鍰，呼籲駕駛遵守標線，避免事故發生。（翻攝WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

    65歲汽車駕駛在花園夜市前海安路「鬼切」右轉，撞上直行普重機，所幸無人酒駕，警方依規舉發，可處600元以上1800元以下罰鍰，呼籲駕駛遵守標線，避免事故發生。（翻攝WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

    2025/09/03 10:16

    〔記者王捷／台南報導〕65歲男子駕駛汽車1日下午在台南花園夜市前、海安路右轉和緯路口時，未依規定由慢車道轉向，直接自快車道「鬼切」右轉，與直行的普重機騎士發生碰撞，所幸雙方並無酒駕情事，影像昨天被PO網上傳，警方表示將依規定開罰。

    警方調查，事故發生在1日下午3點多，地點在花園夜市前的海安路，大路口正常來說右轉汽車要先切入慢車道再右轉，當時駕駛直接從快車道硬切右轉，與直行的普重機迎面撞上，衝擊畫面嚇壞路過民眾，所幸並未造成嚴重傷亡。

    第五分局交通分隊表示，該路口設有劃分快、慢車道的分隔島，明確規範車輛應依規定車道行駛。汽車駕駛卻無視直走標線，直接從快車道轉彎，已違反道路交通管理處罰條例第48條第5款規定，警方依法舉發，可處600元以上1800元以下罰鍰。

    警方調閱影像還原事發經過，可以看到自小客車未依規定轉彎，等於在十字路口上演「鬼切」，導致直行的普重機閃避不及發生碰撞，事故僅造成車損與受傷，初判汽車駕駛的責任較大。

    警方指出，花園夜市周邊人車往來頻繁，尤其假日傍晚更是車流高峰區域，一旦駕駛人為了貪快在快車道硬切轉彎，極易引發事故，用路人務必遵守標誌、標線及號誌規定。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播