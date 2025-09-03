只能直走硬要右轉 65歲駕駛「鬼切」撞翻機車

65歲汽車駕駛在花園夜市前海安路「鬼切」右轉，撞上直行普重機，所幸無人酒駕，警方依規舉發，可處600元以上1800元以下罰鍰，呼籲駕駛遵守標線，避免事故發生。（翻攝WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

〔記者王捷／台南報導〕65歲男子駕駛汽車1日下午在台南花園夜市前、海安路右轉和緯路口時，未依規定由慢車道轉向，直接自快車道「鬼切」右轉，與直行的普重機騎士發生碰撞，所幸雙方並無酒駕情事，影像昨天被PO網上傳，警方表示將依規定開罰。

警方調查，事故發生在1日下午3點多，地點在花園夜市前的海安路，大路口正常來說右轉汽車要先切入慢車道再右轉，當時駕駛直接從快車道硬切右轉，與直行的普重機迎面撞上，衝擊畫面嚇壞路過民眾，所幸並未造成嚴重傷亡。

第五分局交通分隊表示，該路口設有劃分快、慢車道的分隔島，明確規範車輛應依規定車道行駛。汽車駕駛卻無視直走標線，直接從快車道轉彎，已違反道路交通管理處罰條例第48條第5款規定，警方依法舉發，可處600元以上1800元以下罰鍰。

警方調閱影像還原事發經過，可以看到自小客車未依規定轉彎，等於在十字路口上演「鬼切」，導致直行的普重機閃避不及發生碰撞，事故僅造成車損與受傷，初判汽車駕駛的責任較大。

警方指出，花園夜市周邊人車往來頻繁，尤其假日傍晚更是車流高峰區域，一旦駕駛人為了貪快在快車道硬切轉彎，極易引發事故，用路人務必遵守標誌、標線及號誌規定。

