板橋私幼餵藥案 園長、老師9人發回續查仍不起訴

板橋一家私幼餵藥案，經不起訴高檢署發回續查後，新北檢仍以罪嫌不足處分園長等9人不起訴。（資料照）

2025/09/03 10:26

〔記者王定傳／新北報導〕新北市板橋區一幼兒園2023年被控餵食不明藥物含有毒品及不當管教，新北地檢署以查無餵食不明藥物情形，也未發現有不當管教致幼童受傷或妨害身心發育等情形，將彭姓園長及8名老師共9人處分不起訴，因部分家長聲請再議，高檢署認地檢署有調查不完備之處，將全案發回續查，新北檢續查後，今仍以罪嫌不足將9人不起訴，可再議。

全案起因於2023年4月，數名家長發現幼童有脾氣暴躁等異常情況，且有幼童稱有老師給不明藥物及不當管教情形，家長帶幼童到醫院驗尿驗出有毒品「巴比妥」反應而報警處理，原本有38人提吿，不起訴後有8名家長聲請再議。

關於控訴餵不明藥物部分，檢方續查不起訴原因，跟第一次偵查時不起訴理由大致相同，主要是當年有採集幼童毛髮送調查局檢驗，確認採驗前3個月至6個月並未施用「巴比妥類」及「苯二氮平類」藥物，雖家長曾帶幼童驗尿或抽血，但檢驗結果數值判讀為陰性或無法排除受干擾等。

檢方還交叉比對監視器畫面、委託餵藥單、電子聯絡簿及被害者就醫記錄等，均未發現異常，並確認被告辯稱「僅依委託餵藥單餵藥，並以電子聯絡簿告知家長」、「拆除教室監視器是擔心立法院立法強制幼兒園裝設監視器，徒增維修成本」應屬可採，加上被害者指述有不符常情、前後出入及恐受影響污染可能，又查無9人有取得「巴比妥類」及「苯二氮平類」等管制藥物證據。

至於不當管教部分，檢方勘驗監視器錄影後查無教師有不當管教或體罰舉動，且家長未能指明幼童受有何異常不明傷勢，未提供相關傷勢照片及診斷證明，加上幼童之前向家長所述跟偵查時非全然吻合相符。

檢方認為，查無積極證據證明9人有傷害、以強迫脅迫、欺瞞或其他非法方法使人施用第四級等罪嫌，罪嫌不足，將9人再度不起訴。

