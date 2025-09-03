墓仔埔變垃圾場！ 13起公墓亂丟垃圾「全都錄」

南投縣公墓遭民眾隨意棄置垃圾，棄置過程「全都錄」。（南投縣環保局提供）

2025/09/03 10:21

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣公墓因地處偏遠且人煙稀少，常遭民眾任意棄置垃圾，以為神不知、鬼不覺，未料棄置過程遭環保局設置的科技監控執法設備「全都錄」，2個月不到已告發13件，環保局指出，依廢棄物清理法處第27條規定，任意棄置垃圾最高可開罰6000元，並要求行為人清除現場所棄置垃圾，恢復環境整潔。

南投縣政府環保局今年6月接獲通報，指縣內某公墓因地處偏遠且人煙稀少，常遭民眾任意棄置生活垃圾、農業廢棄物等，導致環境髒亂並影響鄰近居民生活品質，環保局接獲通報後，第一時間即派員前往現場勘查，並運用科技執法即時監控設備蒐證，截至8月已告發違規行為13件。

環保局局長李易書表示，依廢棄物清理法處第27條規定，任意棄置垃圾最高可開罰6000元，即使數量不多的生活垃圾、農業廢棄物等垃圾也必須依正常管道清除處理，不可隨意丟棄。若查獲非法棄置事業廢棄物且情節重大，將依廢棄物清理法第46條規定移送警方偵辦，最高可處1年以上5年以下有期徒刑，得併科1500萬以下罰金，不可不慎。

民眾駕小貨車載運垃圾到公墓棄置，過程全被拍下，最高可處6000元罰鍰。（南投縣環保局提供）

