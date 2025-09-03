高雄公寓住家遭歹徒侵入行竊，警逮2人送辦、1人在逃追緝中

陸男侵入公寓住家行竊，被害女子公布影像畫面，警方全力追緝中。（擷取自臉書高雄五甲大小事）

2025/09/03 10:09

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市鳳山區1棟公寓住家大白天遭歹徒侵入行竊，搜刮水晶手鐲等物後離去，導致女子損失6萬多元，鳳山警方循線逮獲2人依竊盜罪嫌送辦，另有1人在逃，警方追緝中。

警方調查，嫌疑人陳姓男子（50歲）與在逃陸姓友人（43歲）均曾觸犯毒品案件，前天上午11點許分別騎乘2部機車，隨機進入鳳山區1棟老舊公寓行竊，陳男在公寓1樓大門把風。

陸男繞到公寓1樓後方樓梯間門窗，由外往內爬進公寓內，再沿著樓梯上到頂樓，發現1戶民宅的氣窗老舊，搖開卡榫後，從氣窗爬入屋內行竊，搜刮水晶手鐲、MK包包、3個存錢筒內有現金、護照等物，得手後下樓與陳男會合。

鄰居發現2名歹徒扛著東西，步出公寓大門，起疑上前詢問是否在搬家？2人才心虛各自騎車離去，被害女子事後得知嚇壞，昨於臉書社團「高雄五甲大小事」PO文，公開陸姓歹徒影像畫面，拜託網友幫忙找人。

鳳山警方調閱監視器畫面以車追人，循線於前鎮區康定路逮獲陳男，他坦承協助陸男把風，得手後各自離去，贓物全被陸男帶走，他沒分到錢還被抓。

警方也查出陸男向溫姓女子（33歲）借用機車，行竊得手後歸還機車，警方於高雄市鹽埕區查獲溫女騎車上路，溫女辯稱不知情，僅借車給陸男，不曉得他去行竊。

警訊後今先將陳男及溫女2人依竊盜罪嫌送辦，陸男在逃全力追緝中；警方提醒民眾留意居家門窗要緊閉、牢固，避免宵小侵入。

