    社會

    宜蘭警力缺很大 審計部促宜蘭縣警局爭取補足人力

    宜蘭警力缺很大，審計部宜蘭縣審計室函請宜蘭縣警局改善。（記者江志雄攝）

    2025/09/03 10:12

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣警察局警力缺額最近3年持續增加，2022年缺額人數71人，去年上升至111人，增加40人，缺額比率8.03％，尤以基層警員缺最多，審計部宜蘭縣審計室函請警方改善。宜蘭縣警局回應，已向警政署爭取派補宜蘭的警力缺額。

    宜蘭縣審計室報告指出，宜蘭縣警局2022年到2024年的編制員額均為1533人，預算員額都是1382人，但實際員額分別為1311人、1294人、1271人，缺額人數從71人增加到111人。

    若以去年12月底為計算基準，宜蘭警分局缺額23人最多，缺額比率10.41％，礁溪警分局17人，缺額比率8.54％，蘇澳警分局15人，缺額比率9.43％，羅東警分局15人，缺額比率6.44％，其中以基層員警缺額最嚴重。宜蘭縣審計室函請縣警局研謀改善，持續向警政署爭取員額優先派補，以強化警力配置，提升宜蘭縣整體治安及交通品質。

    宜蘭縣警局回覆說，去年12月函報警政署優先派補警力缺額，今年1月獲補33人，接續將積極爭取警大及警專畢業生分發到宜蘭服務，以強化轄區警力配置。

