為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    錢錢飛了！下雨天的罰單地雷 少了「一動作」就不行

    民眾被檢舉在雨天未開大燈，1200元噴了。（~~我愛鹿港小鎮~~2）

    民眾被檢舉在雨天未開大燈，1200元噴了。（~~我愛鹿港小鎮~~2）

    2025/09/03 10:04

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕今年夏天的雨水特別多，彰化縣有民眾就接到檢舉罰單，竟是在下雨的上午10點被檢舉未開大燈，噴飛了1200元。警方表示，遇到下雨天、濃霧或是下雪、天色昏暗或視線不清時，都應該開亮頭燈！

    有民眾認為，今年夏天很常下雨，這張罰單被檢舉時間是上午10點，地點就在鹿港鎮光復路上，原則上除非是新車，「日行燈」白天也會亮，舊款車輛都要駕駛點亮大燈。何況從檢舉照片來看，只是路旁有人撐傘，但看起來雨也下得差不多快要停了，當時天色也還好，沒想到，這樣也被檢舉。

    鹿港警分局表示，根據 《道路交通安全規則》第109條規定，汽車在行駛時，遇濃霧、雨、雪、天色昏暗或視線不清時，應開亮頭燈。當收到民眾檢舉，也會檢視連續影像內容，從路面有無下雨痕跡，或是車窗有無雨痕，或是路旁的行人有無撐傘，來研判當時天候狀況，檢視檢舉內容屬實，才會開單。

    警方強調，汽車在下雨天未開大燈，依照道路交通管理處罰條例第42條規定，汽車駕駛人，不依規定使用燈光者，開罰1200以上、3600元以下罰鍰，呼籲用路人行車碰到下雨，無論是白天或是晚上，都要開啟大燈，確保行車安全。

    民眾被檢舉在雨天未開大燈，1200元噴了。（~~我愛鹿港小鎮~~2）

    民眾被檢舉在雨天未開大燈，1200元噴了。（~~我愛鹿港小鎮~~2）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播