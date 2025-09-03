錢錢飛了！下雨天的罰單地雷 少了「一動作」就不行

民眾被檢舉在雨天未開大燈，1200元噴了。（~~我愛鹿港小鎮~~2）

2025/09/03 10:04

〔記者劉曉欣／彰化報導〕今年夏天的雨水特別多，彰化縣有民眾就接到檢舉罰單，竟是在下雨的上午10點被檢舉未開大燈，噴飛了1200元。警方表示，遇到下雨天、濃霧或是下雪、天色昏暗或視線不清時，都應該開亮頭燈！

有民眾認為，今年夏天很常下雨，這張罰單被檢舉時間是上午10點，地點就在鹿港鎮光復路上，原則上除非是新車，「日行燈」白天也會亮，舊款車輛都要駕駛點亮大燈。何況從檢舉照片來看，只是路旁有人撐傘，但看起來雨也下得差不多快要停了，當時天色也還好，沒想到，這樣也被檢舉。

鹿港警分局表示，根據 《道路交通安全規則》第109條規定，汽車在行駛時，遇濃霧、雨、雪、天色昏暗或視線不清時，應開亮頭燈。當收到民眾檢舉，也會檢視連續影像內容，從路面有無下雨痕跡，或是車窗有無雨痕，或是路旁的行人有無撐傘，來研判當時天候狀況，檢視檢舉內容屬實，才會開單。

警方強調，汽車在下雨天未開大燈，依照道路交通管理處罰條例第42條規定，汽車駕駛人，不依規定使用燈光者，開罰1200以上、3600元以下罰鍰，呼籲用路人行車碰到下雨，無論是白天或是晚上，都要開啟大燈，確保行車安全。

