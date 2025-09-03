小心假NCC詐騙電話 台南婦人險失2萬

台南49歲顏女接獲自稱NCC來電，被恐嚇帳戶異常要交付2萬元，幸好前往派出所求證，警方即時識破保住財產。（民眾提供）

2025/09/03 09:53

〔記者王捷／台南報導〕台南市警三分局昨揭穿一起假冒NCC國家通訊傳播委員會的詐騙案，49歲顏姓女子差點依照電話指示交付2萬元，幸好臨時到派出所求證，警方立即識破，保住她的辛苦錢。

警方表示，顏女2日下午接獲自稱「NCC」的電話，對方聲稱她的門號遭詐團利用，隨後再轉接「假冒警察」，恐嚇其帳戶異常，若不交付2萬元將觸法。顏女起初心生恐懼，但覺得情況可疑，選擇親自到海南派出所查證。

請繼續往下閱讀...

巡佐陳振桔與警員蔡湘翎耐心傾聽，詳細說明詐團慣用的伎倆，指出這種話術常透過假冒政府機關或檢警製造壓力，再假借查帳或要求交付款項行騙。經警方即時勸阻，顏女才驚覺險些受騙，避免財產損失。

三分局提醒，詐騙集團手法層出不窮，最常見的就是冒充政府單位、檢警或銀行人員，以各種名目要求交付金錢或帳戶資料。警方強調，這些情況絕對都是詐騙，切勿輕信。

警方呼籲，民眾若接獲可疑電話，務必冷靜查證，並立即撥打165反詐騙專線或110報案，以確保財產安全，共同守護社會。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

