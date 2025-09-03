殯葬業勾結駭客入侵消防報案系統，台達電員工也來「搶屍體」

駭客侵入全台119報案系統竊取個資「搶屍體」，檢調追查發現台達電簡姓員工也涉案。（記者黃佳琳翻攝）

2025/09/03 09:55

〔記者黃佳琳／高雄報導〕全台消防報案系統驚傳遭駭！檢調追查發現，網路駭客潘覺凡竟與殯葬業者勾結，入侵多個縣市消防局報案GIS系統，竊取民眾死傷個資，藉此壟斷「搶屍體」殯葬商機，牟取不法利益，經清查後，發現電子大廠台達電一名簡姓員工也捲入，疑似替從事殯葬業的小舅子協助駭侵，已遭檢調依《刑法》妨害電腦使用罪偵辦。

高雄市消防局於去年6至8月間，發覺119系統出現數次異常連線，進而發現駭客入侵。檢調獲報追查，潘男利用曾任民間EMT（救護技術員）的經驗，研究消防派遣系統運作，再透過維運廠商的對外測試平台（DEMO機）蒐集資料，截取民眾報案時間、派遣分隊、案件類型、案發地址及座標等，每年連線多達3千萬次以上。

請繼續往下閱讀...

高雄地檢署6月指揮高雄市調查處展開兩波搜索，帶回潘男、殯葬業者調查，潘男承認涉案，但對犯行細節避重就輕，檢方聲押獲准；經進一步清查後發現，除了潘之外，一名任職於台達電資訊部門的簡姓員工，小舅子正是高雄某殯葬業莊姓負責人，疑因看準「搶屍」龐大利益，竟找上自家親人出手相助。

據了解，檢調向Google與寬頻業者調閱紀錄後發現，簡男於去年5月及12月兩度成功入侵消防局報案GIS系統，並使用潘覺凡所開發的駭客程式，存取民眾報案資訊。

雖然簡的駭客手法與潘覺凡相似，但技術細節略有差異，研判經過個人「客製化修改」

，辦案人員懷疑，簡男以專業能力協助小舅子，成為「姐夫駭客幫小舅子搶屍體」的關鍵角色。

簡男已於7月初已遭檢調搜索，相關電腦設備與資料均被扣押。檢調強調，消防報案系統涉及公共安全，卻淪為少數殯葬業者的不法工具，嚴重侵犯民眾隱私與權益，目前除持續追查潘覺凡及殯葬業者的金流與分工外，也將針對可能遭入侵的縣市進行進一步勘驗。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法