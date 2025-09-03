為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    排水溝蓋孔隙過大？女子騎自行車摔傷求償6700萬 宜縣府拒賠

    民眾指控排水溝蓋孔隙過大，導致摔車受傷，向縣府請求國賠6700萬元。（宜蘭縣政府提供）

    民眾指控排水溝蓋孔隙過大，導致摔車受傷，向縣府請求國賠6700萬元。（宜蘭縣政府提供）

    2025/09/03 09:37

    〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣陳姓女子在3月間騎自行車經過礁溪鄉大塭路及塭底路口，指控因排水溝蓋孔隙過大，導致車輛前輪陷落而摔倒，受有頸椎脊髓損傷等傷害，向縣府請求國賠6700餘萬元。縣府國賠小組審議後，認為排水溝相關設施均符規範，與國賠法要件不符予以拒絕。

    縣府表示，發生事件路段的橫向排水溝於107年施作完成，自完工以來持續使用至此事件前，未發生異常情形或相關事故，道路巡查也未查有損壞情形，且多年使用亦無異常。該排水溝孔蓋是截流溝槽蓋設施，經查符合交通部「公路排水設計規範」規定，縣府就該設施無設置或管理上之欠缺。

    據了解，當事人在112年亦曾行經該路段，是二次重遊，本次卻因前輪卡進路中水溝蓋排水孔內摔倒受傷，指稱是因排水溝蓋板單元間距超過自行車車胎寬度所致。

    縣府指出，排水溝格柵之淨距符合規範，持續使用各式車輛通行，並未發生異常情形或相關事故，且此次事件，與陳女同行家屬，在事件發生前即騎車於前方經過同一排水溝孔蓋，亦無任何異狀，可推知該排水溝設置或管理不致發生該等損害，如請求人陳女注意車前狀況必不致發生意外，難謂排水溝設施與請求人所受損害間具有相當因果關係。

    全案經縣府國賠處理事件小組審議，依國賠法規定，若公共設施因設置或管理有欠缺，致人民生命、身體、人身自由或財產受到損害，國家應負損害賠償責任，此事件與國賠法規定不符，決議拒絕賠償。

    縣府國賠小組審議後，認為排水溝相關設施均符規範，與國賠法要件不符予以拒絕。（資料照）

    縣府國賠小組審議後，認為排水溝相關設施均符規範，與國賠法要件不符予以拒絕。（資料照）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播