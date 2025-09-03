排水溝蓋孔隙過大？女子騎自行車摔傷求償6700萬 宜縣府拒賠

民眾指控排水溝蓋孔隙過大，導致摔車受傷，向縣府請求國賠6700萬元。（宜蘭縣政府提供）

2025/09/03 09:37

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣陳姓女子在3月間騎自行車經過礁溪鄉大塭路及塭底路口，指控因排水溝蓋孔隙過大，導致車輛前輪陷落而摔倒，受有頸椎脊髓損傷等傷害，向縣府請求國賠6700餘萬元。縣府國賠小組審議後，認為排水溝相關設施均符規範，與國賠法要件不符予以拒絕。

縣府表示，發生事件路段的橫向排水溝於107年施作完成，自完工以來持續使用至此事件前，未發生異常情形或相關事故，道路巡查也未查有損壞情形，且多年使用亦無異常。該排水溝孔蓋是截流溝槽蓋設施，經查符合交通部「公路排水設計規範」規定，縣府就該設施無設置或管理上之欠缺。

據了解，當事人在112年亦曾行經該路段，是二次重遊，本次卻因前輪卡進路中水溝蓋排水孔內摔倒受傷，指稱是因排水溝蓋板單元間距超過自行車車胎寬度所致。

縣府指出，排水溝格柵之淨距符合規範，持續使用各式車輛通行，並未發生異常情形或相關事故，且此次事件，與陳女同行家屬，在事件發生前即騎車於前方經過同一排水溝孔蓋，亦無任何異狀，可推知該排水溝設置或管理不致發生該等損害，如請求人陳女注意車前狀況必不致發生意外，難謂排水溝設施與請求人所受損害間具有相當因果關係。

全案經縣府國賠處理事件小組審議，依國賠法規定，若公共設施因設置或管理有欠缺，致人民生命、身體、人身自由或財產受到損害，國家應負損害賠償責任，此事件與國賠法規定不符，決議拒絕賠償。

