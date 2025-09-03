為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    春天來了？台中47歲男想脫單 急娶越南妹險挨詐先噴「聘金」

    魏男到銀行急匯「聘金」，行員通報警方協助。（警方提供）

    魏男到銀行急匯「聘金」，行員通報警方協助。（警方提供）

    2025/09/03 09:26

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市47歲魏姓男子情場空白多年，好不容易下定決心準備「邁向人生新春」，打算透過婚姻仲介迎娶越南新娘，沒想到喜事未成，卻差點先送出29萬元「聘金」，幸好銀行行員與警方眼明手快，成功守住他的荷包，讓「討老婆計畫」沒有淪為「破財夢一場」。

    這起案件發生在台中市西屯區，魏男前天走進一家銀行，準備臨櫃匯出29萬元。行員發現他神情猶豫，詢問匯款用途時，魏男只支吾表示是「婚姻仲介費」，卻說不清楚仲介公司名稱與程序，僅強調對方要他「先把錢打到私人帳戶」，行員直覺有異，立即通報警方協助。

    第六分局西屯派出所巡佐李俊徵、警員楊毓鈞到場後進一步了解，原來魏男是透過網路與自稱婚姻仲介簡單聊天，對方聲稱能幫他介紹越南新娘，但還沒見面、也沒媒合配對，就急著要他一次性付清29萬元，還指定私人帳戶收款。警方當場斷言這是常見的「假仲介、真斂財」套路，並解釋多起類似案例。

    警方分析，這類「假仲介」通常鎖定想娶外籍新娘單身男性，打著「快速媒合、低門檻」旗號誘騙，過程中不會有合法登記或正式合約，甚至不安排實際見面，而是一再要求先支付「手續費、聘金」等大額匯款，一旦錢到手，仲介立即消失無蹤，留下受害者獨自吞下苦果，魏男聽了恍然大悟，趕緊取消匯款，成功守住積蓄。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    經員警勸阻，魏男才打消匯款念頭。（警方提供）

    經員警勸阻，魏男才打消匯款念頭。（警方提供）

