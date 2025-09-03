黑市價逾百萬！汐止警查獲逾2公斤大麻菸彈 宛如毒品加工場

新北市汐止警分局在吳姓男子住處，起出逾2公斤大麻菸彈等毒品，黑市價格超過百萬，士林地檢署將於近日偵結。（記者林嘉東翻攝）

2025/09/03 09:28

〔記者林嘉東／新北報導〕新北市汐止警分局1月間在轄內查獲1名施姓毒品通緝犯持有依托咪酯菸彈，溯源查出在賣毒給他的吳姓男子住處，搜出160顆、總重逾2公斤的大麻菸彈、毒品咖啡包、大麻、大麻膏、夾鏈袋、磅秤等毒品分裝工具，宛如毒品加工場，毒品黑市價格逾百萬元。士林地檢署日前偵結，將吳男依涉犯毒品危害防制條例販毒罪嫌起訴。

據指出，汐止警分局是在今年1月間，在轄內查獲38歲、槍砲及毒品通緝犯施姓男子身上起獲2級毒品依托咪酯菸彈；經汐止分局溯源調查發現，賣毒給施的吳姓男子，以新店區安祥路住處為販毒據點，遂會同新店分局共組專案小組，報請士林地檢署指揮偵辦，經過多日跟監、蒐證後，見時機成熟，霹靂小組3月間破門攻堅時，吳還在呼呼大睡。

警方在吳屋內查獲160顆、總重逾2公斤的大麻菸彈、150包毒品咖啡包、9包大麻成品、1罐大麻膏、2包夾鏈袋、58顆空菸彈、1個磅秤等工具；吳供稱，警方查扣的毒品等工具，為他一人所有；士林地檢署偵辦後，將吳男依涉犯毒品危害防制條例販毒罪起訴。

汐止分局長徐俊生表示，吸食大麻會引發腦部認知、呼吸道、心血管等問題，且大麻對於青少年腦部發育，亦會有很大的影響，目前我國並未開放合法使用大麻；且大麻是列管第二級毒品，意圖販賣而持有第二級毒品，可處五年以上有期徒刑，切勿以身試法。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

