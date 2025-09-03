「我好餓！」鶯歌小姊弟兩天沒吃飯 警方、社工緊急安置

新北市警方、社工到鶯歌一處脆弱家庭訪視，赫見一對小姊弟餓了兩天，精神不穩的父親讓小姊弟住在髒亂環境中，令警方、社工不捨，緊急安置小姊弟。（記者吳仁捷翻攝）

2025/09/03 09:35

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市鶯歌區一個脆弱家庭驚傳一對小姊弟兩天沒吃飯，社工、警方發現時，虛弱得躺在床上，第一句話就說「我好餓！」令到場訪視者鼻酸；警方、社工發現單親家庭因父親精神狀況不佳，沒有工作、維生無著，生活也無法自理，不僅讓家中10歲、7歲兒女餓肚子，家中也髒亂不堪，警方、社工將小姊弟緊急帶到派出所安置，買來熱食讓她們充飢，緊急聯繫上姑姑，也願意暫時照顧，讓小姊弟得以正常生活、就學。

新北市警三峽警局鶯歌分駐所9月初接獲通報，協助訪查一處脆弱家庭，意外發現該戶10歲、7歲小姊弟虛弱得躺在床上，到場的劉呈樟、郭丞祐兩名警員發現，該戶為單親家庭，父親精神狀況不佳，連生活都無法自理，家中環境髒亂不堪，極不適合孩子成長，讓人心疼，小姊弟已經兩天沒吃東西，虛弱不堪，身上髒衣物也因沒人清洗、更換，發出一股味道，令在場者都鼻酸。

請繼續往下閱讀...

據了解，警方與社工評估後，認為必須緊急安置，經父親同意後，先將小姊弟帶回派出所休息，提供熱食補充體力，適逢開學，警方提醒孩子帶上書包、作業與上學用品，讓兩人安心迎接新學期，隨後警方協助聯繫親屬，找尋能夠緊急安置的親友，所幸姑姑願暫時承擔照顧責任，因社工、警方即時介入，小姊弟順利獲得妥善安置，生活與就學不受影響。

三峽警分局表示，警方維護治安，也肩負守護弱勢的責任，呼籲民眾若發現身邊有類似情況，均可撥打110或113協助通報，讓資源能及早介入，避免悲劇發生。

新北市警方、社工到鶯歌一處脆弱家庭訪視，赫見一對小姊弟餓了兩天，精神不穩的父親讓小姊弟住在髒亂環境中（見圖），令警方、社工不捨，緊急安置小姊弟。（記者吳仁捷翻攝）

警方、社工緊急安置小姊弟，帶回派出所提供熱食裹腹（見圖）。（記者吳仁捷翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法