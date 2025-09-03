巨業客運撞死東海女大生只賠33萬引眾怒？巨業：還在協商中

巨業客運公司司機撞死東海女大生，傳出只賠33萬引眾怒。（資料照）

2025/09/03 09:17

〔記者歐素美／台中報導〕時代力量黨主席王婉諭在臉書發文指控巨業客運，去年撞死林姓東海女大生，卻只願賠償33萬多元，且肇事的施姓駕駛當天駕駛時數嚴重超時，疲勞駕駛，違反保險契約，保險公司拒絕理賠，代表死者家屬的律師劉建志表示，巨業客運只想以強制險及33萬多元賠償，真的很不負責任；巨業客運經理徐維聯則強調，關於賠償金額，雙方還在協商中，法院近日即會召開協調庭。

時代力量黨主席王婉諭發文指控，施姓駕駛去年9月駕駛巨業客運305號公車，在台中市綠川東街撞上走在斑馬線上的林姓女大生，施男下車只看到車輪旁露出一隻手，卻沒有進一步確認傷者狀況，竟然就再次上車將公車往前移動，導致被撞倒的女學生遭到二度輾壓，最終不幸身亡。

巨業客運一開始聲稱施男在公司服務 15 年、表現良好，沒有任何不良紀錄。調查卻顯示，該公車早已安裝行車安全輔助系統，肇事前警報也正常運作，駕駛卻完全忽視，才釀成悲劇，媒體並揭露早在 13 年前，施男就曾因公車超速撞死一名騎車載女兒的母親，巨業知情卻仍讓他繼續上路。

王婉瑜表示，今年 4 月底，中檢依過失致死等罪嫌起訴施姓駕駛，巨業客運也與家屬展開和解協商，卻只願賠償33萬多元，根據肇事司機律師的說法，施男當天疲勞駕駛，違反保險契約，保險公司拒絕理賠，巨業也不願意多花錢在和解金上。

林女的媽媽黃女不願出面接受採訪，代表的律師劉建志表示，關於賠償金額，雖然雙方尚在協商中，但巨業客運目前只想以強制險及33萬多元賠償，真的很不負責任；針對駕駛曾犯錯，雖不應直接就剝奪其工作機會，但相關部門針對曾肇事的駕駛，在教育訓練及考核上應更嚴格。

巨業客運經理徐維聯則強調，疲勞駕駛是家屬的說法，賠償金額，雙方還在協商中，法院近日即會召開協調庭。施姓駕駛目前已離職，該公司是2年多前才接手巨業客運，所以一開始並不知施男曾肇事，也不知當初原公司如何雇用施男，但上一次的車禍事故施男只是次因非主因，而且雙方已和解，施男因過失致死被判緩刑，並未被政府停止其駕駛資格，雇用上並沒有問題。

