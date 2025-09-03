為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    男網友初見面就對少女襲胸 瞎掰「情緒失控」這下慘了

    男子對少女襲胸，辯稱自己情緒失控。示意圖。（資料照）

    男子對少女襲胸，辯稱自己情緒失控。示意圖。（資料照）

    2025/09/03 09:11

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化1名少女在網路認識李男，雙方首次見面，男方就對少女襲胸強制猥褻，少女驚惶逃離報警，該案經法院審理，男方否認有猥褻行為，辯稱是因「情緒問題」容易暴怒才有推人動作，被對方誤解成襲胸，法官認定犯行屬實，依「成年人故意對少年犯強制猥褻罪」判處1年5月徒刑。

    判決書表示，男方與少女透過網路認識，去年6月間，兩人首次相約見面，李男將少女帶回其位於彰化縣的住處後，竟在二樓房間內違反女孩意願，強行親吻及襲胸。少女極力掙脫，最後佯稱要上廁所才得以逃離現場。驚慌失措的少女打電話向家人求助，並報警處理。警方隨後在男子住處循線逮捕移送法辦。

    審理過程中，李男承認與少女同處一室，但否認有猥褻行為，辯稱是因「情緒問題」常常暴怒才有推打動作。他反控少女證詞前後不一致，且案發後還主動追蹤自己的社交帳號。

    法院調查發現多項關鍵證據，女孩衣物上採集到的DNA與被告相符、監視器畫面顯示少女逃離時奔跑驚慌，被告過去已有類似前科，犯罪手法高度相似，認定被告辯詞與事證明顯矛盾，且少女案發後驚恐反應真實，因此不採信被告說法。

    法官審理後指出，被告身為成年人，卻對未成年人犯案，依《兒童及少年福利與權益保障法》應加重其刑。考量被告前科紀錄、犯後態度不佳，雖與被害人達成調解但未履行賠償，判處有期徒刑1年5個月。全案可上訴。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播