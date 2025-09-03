男網友初見面就對少女襲胸 瞎掰「情緒失控」這下慘了

男子對少女襲胸，辯稱自己情緒失控。示意圖。（資料照）

2025/09/03 09:11

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化1名少女在網路認識李男，雙方首次見面，男方就對少女襲胸強制猥褻，少女驚惶逃離報警，該案經法院審理，男方否認有猥褻行為，辯稱是因「情緒問題」容易暴怒才有推人動作，被對方誤解成襲胸，法官認定犯行屬實，依「成年人故意對少年犯強制猥褻罪」判處1年5月徒刑。

判決書表示，男方與少女透過網路認識，去年6月間，兩人首次相約見面，李男將少女帶回其位於彰化縣的住處後，竟在二樓房間內違反女孩意願，強行親吻及襲胸。少女極力掙脫，最後佯稱要上廁所才得以逃離現場。驚慌失措的少女打電話向家人求助，並報警處理。警方隨後在男子住處循線逮捕移送法辦。

審理過程中，李男承認與少女同處一室，但否認有猥褻行為，辯稱是因「情緒問題」常常暴怒才有推打動作。他反控少女證詞前後不一致，且案發後還主動追蹤自己的社交帳號。

法院調查發現多項關鍵證據，女孩衣物上採集到的DNA與被告相符、監視器畫面顯示少女逃離時奔跑驚慌，被告過去已有類似前科，犯罪手法高度相似，認定被告辯詞與事證明顯矛盾，且少女案發後驚恐反應真實，因此不採信被告說法。

法官審理後指出，被告身為成年人，卻對未成年人犯案，依《兒童及少年福利與權益保障法》應加重其刑。考量被告前科紀錄、犯後態度不佳，雖與被害人達成調解但未履行賠償，判處有期徒刑1年5個月。全案可上訴。

