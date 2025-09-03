為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    逆轉！騎士擦撞自小客遭控肇逃 法官因這原因判撤銷

    台中曾姓騎士遭指控肇事逃逸，開罰3千元，吊扣駕照1個月，不服提起行政訴訟，台中高等行政法院認為台中市交通事件裁決處無法舉證是否造成何女車輛受損？撤銷原處分。（記者陳建志攝）

    2025/09/03 09:05

    〔記者陳建志／台中報導〕台中曾姓騎士遭何姓女駕駛指控，去年騎車行經大雅時擦撞到他的汽車右後視鏡造成損傷卻肇事逃逸，員警獲報開罰3千元，並吊扣駕照1個月，曾男不服提起行政訴訟，強調何女後視鏡早就有損傷，不是他造成；台中高等行政法院法官勘驗兩造行車紀錄器，認為兩車確實有擦撞，不過是否造成損傷無法舉證，判決裁罰撤銷，可上訴。

    判決指出，曾姓騎士去年10月14日上午7點多，騎乘普通重型機車，行經台中市大雅區東大路2段與科雅六路口，被何姓女駕駛報案指控，擦撞到她的自小客車右側後視鏡導致受損，卻沒有停車處理就離開，經大雅分局認定有肇事逃逸的違規，開罰3千元，吊扣駕照1個月，並應參加道路交通安全講習，曾男不服提起行政訴訟。

    曾男表示，機車與何女車輛的後視鏡高度並不相符，不可能發生擦撞，且依自己機車行車紀錄器影像，可見何女車輛的右後視鏡早已破損，主張原處分撤銷。

    台中高等行政法院法官當庭勘驗兩造的行車紀錄器，發現曾男的機車，行經何女車子旁邊時出現「碰」聲音，曾男騎到前面停等紅燈時並調整左邊的後照鏡，不過從何女行車紀錄器無法看到右後視鏡遭碰撞的位置及受損情形？且綠燈起步後，何女並未示意曾男停車，反而還超車離開，顯示當時何女也不認為車子有遭擦撞而受損。

    此外，處理員警也證實，何女後視鏡原本就有舊傷，無法判斷新、舊損傷為何？裁罰的台中市交通事件裁決處在審理時也坦承，本件僅能證明機車與自小客車有發生碰撞，但無法舉證證明曾男已有造成何女車輛受損的事實，因行政罰要件事實的客觀舉證責任應歸於行政機關，因此認定裁罰認事用法有違誤，判定原處分撤銷。

