新北五股凌晨機車與貨車撞擊！19歲騎士送醫不治

新北市五股今天凌晨傳出死亡車禍，洪姓男子騎機車直行，與左轉貨車車禍，年輕的洪男送醫不治，車禍肇因仍待調查釐清。（記者吳仁捷翻攝）

2025/09/03 08:44

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市五股區凌晨傳出死亡車禍，19歲洪姓男子騎車經過水碓五路，與駕駛貨車的俞姓男子發生車禍，洪男遭撞擊後摔車倒地，零件散落一地，到院前失去生命徵象，傷重不治，警方初判俞姓男子駕駛貨車左轉，與直行的洪姓騎士車禍，至於路權歸屬、車禍肇因、責任歸屬，仍待進一步調查釐清。

蘆洲警分局今天凌晨2時21分獲報，五股區水碓五路發生車禍，警方、消防獲報趕抵，現場為機車與貨車車禍，騎士倒在血泊中，撞碎的機車零件散落一地，消防發現洪姓騎士失去生命徵象，連忙送醫，但到院急救30分鐘，仍告不治。

請繼續往下閱讀...

警方對貨車駕駛洪男酒測，沒有酒精反應，警方通報檢方相驗，釐清死因，同步調閱監視器，釐清事故原因。

新北市五股今天凌晨傳出死亡車禍，洪姓男子騎機車直行，與左轉貨車車禍，年輕的洪男送醫不治，車禍肇因仍待調查釐清。（記者吳仁捷翻攝）

新北市五股今天凌晨傳出死亡車禍，洪姓男子騎機車直行，與左轉貨車車禍，年輕的洪男送醫不治，車禍肇因仍待調查釐清。（記者吳仁捷翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法