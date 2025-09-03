為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    新北五股凌晨機車與貨車撞擊！19歲騎士送醫不治

    新北市五股今天凌晨傳出死亡車禍，洪姓男子騎機車直行，與左轉貨車車禍，年輕的洪男送醫不治，車禍肇因仍待調查釐清。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市五股今天凌晨傳出死亡車禍，洪姓男子騎機車直行，與左轉貨車車禍，年輕的洪男送醫不治，車禍肇因仍待調查釐清。（記者吳仁捷翻攝）

    2025/09/03 08:44

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市五股區凌晨傳出死亡車禍，19歲洪姓男子騎車經過水碓五路，與駕駛貨車的俞姓男子發生車禍，洪男遭撞擊後摔車倒地，零件散落一地，到院前失去生命徵象，傷重不治，警方初判俞姓男子駕駛貨車左轉，與直行的洪姓騎士車禍，至於路權歸屬、車禍肇因、責任歸屬，仍待進一步調查釐清。

    蘆洲警分局今天凌晨2時21分獲報，五股區水碓五路發生車禍，警方、消防獲報趕抵，現場為機車與貨車車禍，騎士倒在血泊中，撞碎的機車零件散落一地，消防發現洪姓騎士失去生命徵象，連忙送醫，但到院急救30分鐘，仍告不治。

    警方對貨車駕駛洪男酒測，沒有酒精反應，警方通報檢方相驗，釐清死因，同步調閱監視器，釐清事故原因。

    新北市五股今天凌晨傳出死亡車禍，洪姓男子騎機車直行，與左轉貨車車禍，年輕的洪男送醫不治，車禍肇因仍待調查釐清。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市五股今天凌晨傳出死亡車禍，洪姓男子騎機車直行，與左轉貨車車禍，年輕的洪男送醫不治，車禍肇因仍待調查釐清。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市五股今天凌晨傳出死亡車禍，洪姓男子騎機車直行，與左轉貨車車禍，年輕的洪男送醫不治，車禍肇因仍待調查釐清。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市五股今天凌晨傳出死亡車禍，洪姓男子騎機車直行，與左轉貨車車禍，年輕的洪男送醫不治，車禍肇因仍待調查釐清。（記者吳仁捷翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播