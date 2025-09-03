台積電公務手機淪約砲神器 偷吃染性病還想休妻

台積電工程師以公務機約砲被妻子發現。（資料照）

2025/09/03 08:34

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕台積電張姓工程師騙妻子說要加班，將私人手機關機，改以公務機約砲結果得性病，妻子發現後依舊繼續偷吃女同事、搭訕女房仲，最後還為娶小三竟提告休妻，張妻也提反訴休夫，新竹地院審理後認定張男違反婚姻忠誠義務，駁回張男休妻之訴，但判准張妻休夫。

據了解，張男進入台積電後第2年，妻子突然收到陌生號碼簡訊，對方自稱是張男小三的朋友，指張男在外宣稱單身，「同為台積人，實在看不慣這種渣男行為……當他跟妳報備他在加班或在家時，千萬別相信！」

請繼續往下閱讀...

張妻隨即傳訊跟丈夫對質，他承認是自己招惹小三，後來到妻子娘家下跪、過戶一半房產尋求原諒。張妻最後選擇原諒，不料張男沒多久竟被診斷出得了性病，治療後每每騙妻子說要在公司加班，私人手機依規定關機，張妻某日發現家中多了很多旅館的盥洗備品，懷疑老公偷吃。

張男因被妻懷疑，氣得揚言要分居，還說要到台積電竹南廠去支援，順勢搬出去，張妻發現丈夫搜尋多間竹南廠附近的日租套房，抓姦時不慎摔斷腿，張男仍不收斂，因投資房地產趁機勾搭多名女房仲，夫妻演變成肢體衝突，張妻向法院聲請保護令獲准，連張母都懷疑兒子被小三下蠱，還寄了符咒給媳婦，要她放在丈夫枕頭下。

事後張男乾脆向新竹地院訴請離婚，張妻隨即提出反訴離婚，法官審理後認定張男偷吃駁回其訴，同時判准張妻休夫。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法