2無良毒蟲偷剪電線賣1.6萬 害幹道失明、公所損失35萬

竊嫌騎機車將得手的電纜線載走。（圖由警方提供）

2025/09/03 08:19

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市經國路4段路燈電纜線，於8月27日、31日2度被竊，造成約450公尺、10多盞路燈不亮，市公所統計損失35萬元，報警並po網公告提醒用路人注意夜間行車安全。警方昨（2）日逮2毒品人口，2人將得手的76公斤銅線變賣1萬6000元，全案依竊盜罪嫌送辦。

苗栗市公所於8月27日接獲通報，經國路4段近北勢大橋一帶路燈不亮，派員巡查發現路燈電纜線被偷剪，未料31日檢修時，又發現往西路段，又再次被剪，連帶10多盞路燈不亮。

請繼續往下閱讀...

市公所統計兩次被剪路段長約450公尺，電線1500公尺，連工帶料修復約需35萬元，並發現竊賊的手法相當職業化，兩端剪斷後，再以車輛拖拉竊盜，且有意避開監視器，路口路燈電線就沒有被偷，除報警並po網公告提醒用路人注意夜間行車安全。

轄區苗栗警分局獲報，組專案小組偵辦，調閱案發地點周邊監視器影像，過濾超過上百支路口監視器影像，鎖定毒品人口63歲葉姓男子及49歲溫姓男子涉有重嫌，經聲請搜索票，2日將2人查緝到案，並前往資源回收場取獲已變賣的遭竊電纜線內76公斤銅線，非法獲利約1萬6000元。全案訊後依竊盜罪嫌移送苗栗地方檢察署偵辦，並建請檢察官聲請羈押。

竊嫌坦承偷剪路燈電纜線。（圖由警方提供）

竊嫌將得手的電纜線內銅線載運至資源回收場變賣。（圖由警方提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法