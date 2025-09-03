20歲男大生凍未條！偷拍女友人洗澡被判刑

男大生偷拍女友人洗澡影片，女生發現報警，男大生寫道歉信並提出賠償和解方案皆遭拒遭，南投地院將其判刑2個月。（情境照）

〔記者陳鳳麗／南投報導〕20歲趙姓男大生和女性友人出遊，投宿南投縣某民宿，女友人洗澡時，趙男將手機伸入百葉窗縫隙偷拍女友人裸體影片，後被女方發現朝手機噴水並大聲呼救，隨即報警，趙男事後寫道歉信，並試圖以30萬元和解，女方拒絕原諒，南投地院將趙男依無故攝錄他人性影像罪，判處有期徒刑2個月。

趙姓男大生是在去年暑假期間，與女友人出遊，投宿在南投縣風景區某民宿，當晚10點多，女友人到浴室洗澡，趙男鬼迷心竅，將手機開啟錄影模式，再伸進百葉窗縫隙偷拍女生洗澡，拍攝女友人暴露胸部、臀部等身體隱私部位影片2、3部。

該女生後來發現遭偷拍，立即以蓮蓬頭對著手機噴水且大聲呼救，隨後馬上打電話報警。趙男在警方到場後，當場承認自己偷拍，並將手機內所竊錄得的影像刪除。

趙姓男大生後來書寫道歉信向女方致歉，並提出給付賠償新台幣30萬元的和解方案，但女方無法原諒，不願意接受賠償和解。

趙男請求法官給予緩刑的宣告，但法官認為趙男未取得女方原諒、和解，且趙男僅為滿足個人私慾而偷拍，致被害人身心受創，損害又未獲填補，因此不給予宣告緩刑。惟考量趙男有彌補過錯的誠意及舉措，依無故攝錄他人性影像罪判刑2個月。若易科罰金折合6萬元。全案可上訴。

