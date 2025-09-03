為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    OL遭假金管會詐騙120萬 警埋伏逮車手還查獲毒品

    警方逮捕車手。（記者鄭景議翻攝）

    警方逮捕車手。（記者鄭景議翻攝）

    2025/09/03 07:49

    〔記者鄭景議／台北報導〕台北市一名40歲黃姓女上班族，日前接獲假冒金管會人員來電，對方謊稱其證件遭冒用涉刑案，要求監管帳戶資金。黃女一時慌張信以為真，依指示透過LINE聯繫，分別在7月28日、29日及8月6日三度面交，先後交付30萬元、40萬元及50萬元，共計損失新台幣120萬元。直到上週收到手機反詐騙簡訊，黃女致電金管會求證，才驚覺受騙，憤而報警。

    南港分局警方獲報後指導黃女假意再交付尾款50萬元，並於市民大道七段與玉成街口埋伏，見黃女交付現金瞬間，便衣員警隨即上前逮捕27歲謝姓車手，現場起獲贓款50萬元、4支作案用行動電話及假收據。

    警方進一步在路旁車上逮捕25歲共犯王女，並查獲愷他命1罐（毛重11.32克）、毒品咖啡包5包（呈卡西酮反應）及K盤等證物。調查發現，謝男無業，且有毒品、詐欺及偽造文書前科，王女則是家管，無前科紀錄。

    全案依詐欺、洗錢防制法及毒品危害防制條例移送士林地檢署偵辦。警方提醒，公務機關不會以私人電話或通訊軟體聯繫，更不會要求提供金融帳戶或交付現金，呼籲民眾若有疑慮，應立即撥打165反詐騙專線或110報警。

    毒品愷他命1罐、咖啡包5包、K盤等贓證物。（記者鄭景議翻攝）

    毒品愷他命1罐、咖啡包5包、K盤等贓證物。（記者鄭景議翻攝）

    詐款新台幣50萬。（記者鄭景議翻攝）

    詐款新台幣50萬。（記者鄭景議翻攝）

