無照毒駕撞死人又肇逃 桃園慣犯被判11年徒刑

桃園市陳姓男子毒駕撞死自行車騎士又肇逃，桃園地院國民法官法庭將他判處11年重刑。（記者余瑞仁攝）

2025/09/03 06:51

〔記者余瑞仁／桃園報導〕有多次施用毒品前科的桃園市陳姓男子，去年3、4月間即3度無照駕車撞傷人且肇事逃逸，去年7月13日又在施用安非他命毒品後駕車上路，在龜山區自強東路追撞騎乘自行車的鐘姓男子，肇禍後逃逸被警方循線逮捕，驗出尿液有毒品反應，鐘男送醫急救於當晚不治；桃園地院國民法官法庭昨（2）日依公共危險毒駕致人於死及肇事逃逸罪將陳男重判應執行11年徒刑。

判決指出，陳男於去年7月13日下午4點35分許駕駛轎車行經龜山區自強東路時，因吸毒駕車而操控力及反應能力降低，自後方撞擊前方騎乘自行車的鐘姓被害人，肇禍後又未停留現場施予必要救護或報警處理，駕車逃離現場；經路人報案，鐘男經救護車送醫急救因顱內出血於當晚6點24分許宣告不治。警方調閱天羅地網監視影像以車追人，查獲陳男並採尿送驗，驗出高濃度安非他命毒品反應，經移送桃園地檢署偵辦，檢察官依毒駕公共危險致人於死罪、肇事致死逃逸罪嫌將陳男提起公訴。

案由桃園地院國民法官法庭審理，陳男最初傳喚未到庭，法官發布通緝後始由警方查緝到案，審訊時他坦承施用毒品後肇事致死逃逸等犯罪事實；國民法官法庭審理認為陳男曾多次施用毒品，且案發前數月密集3度肇事致人受傷與肇逃，顯然缺乏尊重其他用路人生命、身體安全觀念，造成被害人死亡，讓家屬承受難以抹滅之傷痛及無可挽回之憾，犯罪情節嚴重，且仍未與家屬達成和解、獲得諒解，更在審理時未到庭經通緝才被查獲到庭，犯後態度不佳。

陳男在法庭審訊時，雖坦承犯行，然公訴檢察官、訴訟參與人、被害人家屬均請求從重量刑，國民法官法庭審酌一切情狀，將陳男依毒駕致人於死罪判處8年2月、肇事致死逃逸罪判處4年5月徒刑，應執行有期徒刑11年。可上訴。

