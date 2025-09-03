澎湖輪處女秀！首次參與災害防救演習 模擬撞擊海上巴士

澎湖輪首次參與大型客船災害防救演習。（記者洪定宏攝）

2025/09/03 06:21

〔記者洪定宏／高雄報導〕營運高雄澎湖航線的澎湖輪即將滿2年，今天上午將首次參與「大型客船災害防救演習」，模擬從澎湖馬公港返回高雄港，在一港口因機艙失火，碰撞棧旗航線的海上巴士「旗福二號」，港務單位展開重大海難事件搶救演練。

澎湖輪由台灣航業公司委託日本內海造船廠，耗時近2年建造，2023年8月14日抵達高雄港，取代舊型的台華輪，於當年9月6日首航澎湖。營運近2年，先後榮獲2023年台灣設計BEST100獎、2024年全球華人金典設計獎、2025年iF產品設計獎。

今天上午的「大型客船災害防救演習」，將在高雄港16號至18號碼頭及其後線場地舉行，假想情境分為「海難救援應變（含大量傷病患）」及「船舶油污應變」兩大部分，模擬澎湖輪搭載約200名旅客及32名船員，模擬從澎湖馬公港返回高雄港，在一港口因機艙失火，碰撞棧旗航線的海上巴士「旗福二號」，達到重大海難事件規模，高雄港務單位及高市府成立應變中心及前進指揮所，展開滅火、搶救傷患，並佈置攔油索等器材防止油污。

