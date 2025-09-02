標案洩密過7個月才移送 法界人士曝原因：中科院僅行政調查權

民眾黨立委黃國昌今日披露，中科院內部人員今年1月洩露中科院標案機密文件，中科院今日證實此事。（擷取自黃國昌臉書）

2025/09/02 22:54

〔記者黃靖媗／台北報導〕民眾黨立委黃國昌今（2）日披露，中科院內部人員今年1月洩露中科院標案機密文件，中科院今日證實此事，並說明已於8月14日移送憲指部，報請檢察官主動偵辦。法界人士說明，1月份洩露標案內容，須待8月才移送，是因為中科院針對工程弊案僅有行政調查權，調查過程各項因素需要縝密規劃，才有辦法移送依法偵辦，中科院在短短7個月內查出資料流向，實屬不易。

法界人士認為，中科院為行政法人，針對工程弊案只有行政調查權，一旦發現有弊端，調查過程中，必須面臨取證有無涉法問題，及相關證據需反覆求證確認，這些因素都需要縝密規劃，才有辦法移送依法偵辦，這次中科院在短短7個月期間能驗證資料異常複印、外流，並查出流向，取得廠商同意協助偵除不法，實屬不易。

請繼續往下閱讀...

法界人士指出，以公開在媒體的資料分析，相關文件是中科院鵬園院區智慧警監工程案，未標示國家或軍事機密的要件，所以中科院以營業秘密來說明招標文件，應屬合理；另一發現是文件上有浮水印，應該是中科院對文件管理的安全機制，有文件產出時間和列印者的名稱、代碼，這文件一旦外流，便可掌握是由誰流出。

至於全案於8月移送憲指部，由憲兵隊移送地檢的原因，法界人士說明，中科院這次主動查察工程採購弊端，會透過憲兵指揮部，由憲兵隊協助，應是為求保密及破案速度，憲兵亦具有司法調查權，所以，本案由憲兵指揮部接案，並移請桃園地檢偵辦顯示，立委質疑國防部不知情的說法有待商榷。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法