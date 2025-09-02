曾喊要讓台灣詐騙清零 幣圈品牌「量化王者」負責人涉詐近億

林男等人成立「小熊維尼專業幣商」官方LINE群組進行詐騙。（嘉義地檢署提供）

2025/09/02 22:12

〔記者林宜樟／嘉義報導〕台灣幣圈知名品牌「量化王者」2年前在曾舉辦盛大的品牌發表會，負責人林姓男子稱要在加密貨幣市場建立安全可信環境，讓台灣的詐騙清零，但他卻涉與詐騙集團聯手詐騙全台，詐得金額達9743萬3656元；檢警去年9月偵破該犯罪組織，林男等人被羈押到11月中被諭知交保，今天被嘉義地檢署起訴。

林男為某科技公司、某永續公司負責人，經營「量化王者」品牌，招收學員教授虛擬貨幣投資課程；該品牌發表時，林男曾稱成立平台初衷是打造安全交易平台，為了讓大眾放心及信任，量化王者與世界級千億規模的前十大知名交易所串接，提供訊號跟單服務，與合規交易所共同努力拓荒全球加密貨幣用戶市場。

檢警調查，2023年底林男為擴大公司規模，並使其等幣商工作符合新修正的洗錢防制法規範，收購另一間科技公司，後來因公司員工與一名合作的楊姓男子發生交易糾紛，導致林男損失180萬元，雙方暫停合作。

楊男因結識某詐欺集團成員，知悉該詐欺集團對被害人行騙、使被害人同意購買泰達幣後，需要有人配合扮演幣商角色，出面賣幣給被害人，使該詐欺集團得以繼續騙取被害人的泰達幣，楊男因此提議由林男等繼續經營幣商工作，楊男負責介紹客戶向林男等人購買泰達幣，楊男獲得介紹報酬，抵銷應賠償林男的債務。

檢警調查，去年7月到9月之間，林男發起以「假幣商、真車手」為手法的犯罪組織，且擔任組織指揮者，並提供資金供該組織營運，成立「小熊維尼專業幣商」LINE官方帳號，指派親人張女擔任客服人員與客戶接洽，再由員工劉男、許男等人擔任車手，出面向被害人取款、簽署泰達幣買賣合約書，再將泰達幣轉到被害人錢包，詐欺集團得知被害人取得泰達幣後，便要求被害人再將泰達幣轉到指定的錢包，進行詐欺及洗錢計畫。

檢警去年9月破獲該犯罪組織，林男等5人羈押至11月中旬，諭知交保；今天檢方偵查終結，林男7人涉犯共同加重詐欺取財、加重詐欺、洗錢等罪嫌，依法提起公訴。

受害者交付大量現金。（嘉義地檢署提供）

