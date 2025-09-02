為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    盤點彭振聲京華城案證詞 檢：清楚顯示柯文哲主導「不可能毫無所悉」

    台北地方法院審理京華城案，提訊前台北市長柯文哲出庭。（記者王藝菘攝）

    台北地方法院審理京華城案，提訊前台北市長柯文哲出庭。（記者王藝菘攝）

    2025/09/02 22:17

    〔記者劉詠韻、張文川／台北報導〕京華城容積弊案審理進入關鍵階段，前台北市副市長彭振聲今天出庭作證，庭訊攻防一度膠著。從彭振聲證述，顯見京華城案也攸關南松山發展，是柯文哲市長任內重大政策，公告、公展更由他親自拍板，儘管先前都發局承辦人曾提醒，此舉恐涉及圖利，但最終仍依市長交辦，在簽呈上蓋章。檢方藉彭振聲證詞，認為市長不可能在重大爭議案件上毫不知情。

    柯文哲辯護律師鄭深元花不少篇幅追問，彭振聲去年9月3日、4日在看守所接受訊問的過程，質疑檢察官可能在未錄音錄影時施壓，進而誘導偵訊。彭振聲則回應，「勘驗是什麼，就是什麼」，解釋當日流程包含律師會見、晚餐及服藥，此後並未進一步補充。

    針對9月4日偵訊，檢方指稱「昨天講的就不算數」；彭振聲回應，他理解為前一日的認罪內容與減刑相關，但至於為何沒有寫進筆錄，他並不清楚。律師鄭深元追問是否還有其他承諾？彭振聲明確回答「沒有」。檢方先前已據此強調，並未給予任何違法優惠或承諾，僅是依法告知自白可能減刑，相關指摘並無依據。

    檢方盤點彭振聲的證詞，認為足以證明京華城案的政策重大性，以及柯文哲市長必然知情。彭振聲指出，京華城案攸關南松山再發展，是柯文哲的重大施政，議員也多次建議推動，因此相關簽呈皆呈報市長簽核，柯文哲並有具體批示。

    彭振聲回憶，2020年2月到3月間，京華城案仍在訴訟中，而他認為勝訴與否皆無實益，官司勝訴則贏，若敗訴即需給京華城公司樓地板面積。但同年3月10日，時任市長柯文哲與議員應曉薇在「便當會」會議上拍板，決議仍要送研議。儘管都發局承辦人已提醒此舉可能涉及圖利，最終仍依市長交辦，在簽呈上蓋章。

    彭振聲說明，所謂受交辦，不必一定是長官親口指示，會議記錄本身亦屬正式交辦依據。

    彭振聲補充，市府內部程序上，都發局為第一關，必須把關適法性，之後才交由都委會審查，因委員背景多元，常會著重討論「適法性、公益性、對價性」等問題。他副市長任內曾經手113件公告公展，若屬例行案件多由他自行決行，但京華城案的公告卻是由柯文哲拍板。

    彭振聲解釋，該案是通盤檢討後的第一個細部計畫，牽涉創設性名詞與適法性疑慮，且關乎區域再生計畫，因此最後由市長柯文哲決行。檢方則認為，這些證詞已清楚顯示京華城案屬於市長主導的重大政策，「柯文哲對案件不可能毫無所悉」。

