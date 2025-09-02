北市50餘民眾抗議精華地蓋檢察大樓 都審幹事會要北檢先與地方溝通

50多位民眾頭綁白布條高喊「拒絕黑箱規劃」、「還我西區藝文特區」。（記者董冠怡攝）

2025/09/02 20:27

〔記者董冠怡／台北報導〕鄰近西門町的國軍文藝中心、三軍軍官俱樂部等建物拆除後，規劃為「檢察園區」，現為大片空地，法務部委託市府工務局代辦新建地上11層、地下5層辦公大樓，工期5年，完工後交由台北地檢署使用。中正區建國里長許瀞尹等50餘人，今日在都審幹事會前齊聚市府門口，頭綁白布條高喊「拒絕黑箱規劃」、「還我西區藝文特區」；幹事會議歷經2小時，最後結論要求先與地方妥善溝通，再續行都審程序。

前總統蔡英文2021年拍板將國軍文藝中心、三軍軍官俱樂部劃成檢察園區，國防部的這二塊地移交法務部管理，解決檢察辦公處所不足的問題。基地位於中正區城中段三小段32之2號土地（面臨中華路一段林蔭大道，商四用地），面積6848平方公尺（相當於2071坪），周邊比鄰最高檢察署、最高法院等單位。

台北市都市設計及土地使用開發許可審議幹事會，今天討論「台灣台北地方檢察署暨台灣高等檢察署辦公廳舍新建工程」一案，並未對外開放。

許瀞尹及抗議住戶表示，2017年國防部在地方公聽會允諾融入藝文展場、購物商場和便民設施，並保留作為藝文特區，隨後遲遲未見下文，2022年看到新聞才發現土地移交法務部，僅知要蓋大樓，細節始終不明，踐踏程序正義，去年拆遷說明會得知，未來將被改建為地檢署與高檢署的辦公大樓，取而代之的是囚犯與囚車頻繁出入、陳抗群眾聚集的危險機構。

50多名陳情民眾要求，立即撤銷改建案核准，反對禁制管制區無限擴張，以開放多元公共設施取代封閉性機關建設，同時恢復原藝文特區功能，結合商業、觀光與在地城內文化，帶動西區經濟再生，「我們要的是南港LaLaport的商場，不是土城看守所的前哨站」。

市議員吳志剛、洪婉臻到場聲援說，土地面積廣大，只蓋檢察大樓很可惜，里民需要的是商業、藝文活動，以及通暢的交通，而非高管制區的檢察大樓，呼籲法務部新建大樓前，一定先要好好跟地方溝通，取得共識，會把居民的意見反映給中央，也希望中央能提供地方回饋設施，促進區域發展。

都發局轉述，幹事會議結論建議申請單位北檢、代辦單位工務局，將民眾訴求納入評估，並應先與地方妥善溝通，再來續行都審程序。

北檢則說，商四用地依規可供公務機關使用，均依相關建管法令申請使用，並無用途違規情事，未來機關人員進駐、民眾洽公將增加人潮，為商家帶來商機，有助商業發展。

國軍文藝中心、三軍軍官俱樂部等建物拆除後，將規劃為「檢察園區」，現為大片空地。（記者董冠怡攝）

