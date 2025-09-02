國1員林段又火燒車 網友傳：215K超跑墳場 農曆7月開車小心

圖左是今天發生的火燒車畫面，圖右是4年前藍寶堅尼火燒車畫面，兩件車禍都在南下215K，該路段是整面的綠牆。（民眾提供）

2025/09/02 19:57

〔記者顏宏駿／彰化報導〕國道1號北上215公里員林路段今天下午發生賓士車撞聯結車車禍，車主被燒死在車內；同一路段，4年前號稱「鋼鐵人」的中部鋼鐵廠少主駕駛藍寶堅尼，也發生火燒車，所幸當時「鋼鐵人」幸運逃生。此事今天傍晚傳開，有網友稱國道215K為「超跑墳場」，兩件車禍，車主命運截然不同；網友相互提醒，農曆7月，開車小心。

國道1號南下215公里員林路段下午連環車禍火燒車，18歲柯姓男子駕駛黑色賓士高速追撞前車，撞擊當下立即冒出大火與濃煙，整輛車子瞬間炸成火球，車主來不及逃生，燒死車內。

彰化消防隊員到場，有隊員驚呼「怎麼那巧，『鋼鐵人』4年前也是在這裡！」隊員說，4年前彰化鋼鐵大廠第二代29歲張姓車主，駕駛1500萬、藍寶堅尼全球首輛SUV休旅車Lamborghini Super SUV「Urus」在這裡起火燃燒，這路段最明顯的特徵就是「一整段的綠牆」。

今天肇事的柯男駕駛的是賓士跑車，因瞬間衝撞，整車燒成火球，駕駛完全來不及逃生。3年前鋼鐵廠二代駕駛的藍寶堅尼是休旅車，車主先發現車內出現火苗，就靠路肩步出車外待援，他目睹整部車燒起來，這些引發車界震憾，車主也與車商對簿公堂。

兩件火燒車都發生在國道1號215K發生，立即在車界傳開，有網友說，「現在是農曆7月，毛毛的」、「上次鋼鐵人逃生，這次賓士男BBQ了」，也有網友說「難道215K是超跑墳場？」

