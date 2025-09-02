為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    京華城案》 對彭振聲家破人亡感難過 柯文哲：4認罪被告1關鍵證人入我於罪

    台北地方法院審理京華城案，前民眾黨主席柯文哲提訊出庭。（記者王藝菘攝）

    台北地方法院審理京華城案，前民眾黨主席柯文哲提訊出庭。（記者王藝菘攝）

    2025/09/02 20:17

    〔記者張文川／台北報導〕台北地方法院審理京華城弊案，今傳喚台北市前副市長彭振聲作證，詰問完畢後，前台北市長柯文哲表示目標是柯文哲，卻連累太多人，柯文哲向證人席上的彭說，「對於你家破人亡，我很難過」，他和彭振聲共事過，「大家都認真在做事，沒有對不起國家」；柯還說本案要等改朝換代、裴偉被收押，背後內幕才會浮現。

    柯接著指出，「4個認罪被告、1個關鍵證人，入我於罪」，4個認罪被告分別是彭振聲、都發局前總工程司邵琇珮、鼎越開發前董事長朱亞虎、威京集團法務經理陳俊源，1個關鍵證人是北市前副市長林欽榮。

    柯文哲認為，彭振聲被偵訊30多次，到今天連他自己都搞不清楚自己違了什麼法、認了什麼罪；邵琇珮作證說審議京華城案的程序都合法，然後檢察官就提出補充理由狀要對邵求刑，結果逼死彭振聲的妻子。

    柯接著說，朱亞虎認了行賄罪，但錢不是他出的、人頭不是他找的，是在認什麼罪；陳俊源被偵訊4次都沒認罪，第5次就認了，他也能理解陳俊源花一筆緩起訴金，省卻麻煩的心態。這4人都是檢察官林俊言、郭建鈺偵訊的。

    柯文哲還說，林欽榮的證詞讓林俊言有膽辦此案，林作證說，訴訟中的案件不能透過陳情研議申請變更都計，但林任內也有於訴訟中處理陳情案。柯認為林在說謊，林歷任新竹市、台南市、台北市、高雄市副市長，是最關鍵的證人，「他的背後是什麼，我不清楚」。

    柯文哲表示，司法人員勾結媒體、陷害無辜，要等改朝換代、裴偉被收押了，才知道背後內幕，「上次那個胖胖的檢察官（指姜長志）說『無論誰執政，犯法就是要坐牢』，我說勾結媒體的司法人員，也是要被關，關出來後走在馬路上，『還要被人吐口水』」；柯再點名檢察官陳思荔上次瞪他，「但是是我有錯先，是我先瞪她的」。

    熱門推播