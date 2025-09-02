為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    救生員發文嗆「槍殺蔡英文」判免刑 檢：研議是否上訴

    救生員在社群PO「槍殺蔡英文」等恐嚇言論，法院刑事簡易審理，依刑法第61條規定免除其刑。示意圖。（資料照）

    救生員在社群PO「槍殺蔡英文」等恐嚇言論，法院刑事簡易審理，依刑法第61條規定免除其刑。示意圖。（資料照）

    2025/09/02 19:49

    〔記者劉詠韻／台北報導〕新北市從事救生員的余姓男子去年在社群PO「槍殺蔡英文」等恐嚇言論，遭警方函送偵辦，士林地檢署依法起訴。法院刑事簡易審理，認為余男態度良好，罪情節輕微、惡性不大，依刑法第61條規定免除其刑；檢方回應，將待收到判決後，再研議是否提起上訴。

    判決記載，28歲余男於2024年3月17日，透過社群軟體Discord以暱稱「歆歆凜」散布「票頭謝新達 槍殺蔡英文」、「真希望蔡英文也趕快過世」等語，案經台北市刑大函送偵辦，檢方依刑法恐嚇公眾罪嫌予以起訴。

    法官審酌，余男所為係犯刑法恐嚇公眾罪，行徑使公眾因此感受到不安與恐懼，實屬不該，兼衡其犯罪後坦承犯行、態度良好，並考量職業為救生員、家庭經濟狀況小康等情狀，認為他因一時失慮而為本案犯行，犯罪情節尚屬輕微，惡性亦非重大，在客觀上應足以引起一般同情，顯可憫恕。

    法官指出，余男歷經此偵查及審理之程序，已足產生一定警惕，使其記取教訓，因此免除其刑。

    檢方說，將待收到判決後，再研議是否提起上訴。

