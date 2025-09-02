豐原5死命案皆驗出安眠藥 法醫高大成曝案情重大疑點

法醫高大成表示，一般人燒炭輕生，不會再吃安眠類藥物，建議進一步了解血液及胃內濃度，可了解是誰燒炭，如果5人都沒驗出胃內有安眠藥顆粒，甚至可懷疑另有兇手在逃。（記者蔡淑媛攝）

2025/09/02 18:57

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中豐原今年7月一家五口命案，疑因遭投資與團購詐騙負債身亡，為確認死者死因，及父親未留遺書等問題，台中地檢署抽血並解剖遺體，抽血報告出爐，5人身上都驗出精神藥物和安眠藥物反應，法醫高大成表示，一般人燒炭輕生，不會再吃安眠類藥物，建議進一步了解血液及胃內濃度，可了解是誰燒炭，如果5人都沒驗出胃內有安眠藥顆粒，甚至可懷疑另有兇手在逃。

台中豐原王姓一家5口，7月初被發現包括62歲王姓爸爸、63歲妻子、35歲大女兒、34歲二女兒，以及28歲小兒子陳屍家中明顯死亡，現場還發現炭盆及除王姓屋主以外的4封遺書，台中地檢署證實5個人身上都驗出精神藥物和安眠藥物的成分，不過主要的死因還是一氧化碳中毒。

針對抽血、驗尿及胃中檢驗藥物反應，高大成說，如果抽血及驗尿檢出藥物反應，加上解剖採集胃中有毒藥物反應，血液檢出濃度高，可能被下藥睡著後再吸入一氧化碳致死；若胃內容物採出濃度高，血液、尿液濃度低或是沒有，則是剛吃藥、或自己服藥；如果血液濃度不高，但尿液高，則可能很快就醒來，雖每人有代謝不同影響，可能只差異數分鐘。

高大成指出，血中藥物濃度愈高，睡覺最沈，尿夜濃度高則是快要醒來，胃中藥物多則是剛入睡，也可能是點火燒炭的人。

高大成建議進一步檢驗胃中是否有藥物顆粒，因為下藥要要搗碎用勻，因此如果自己胃中仍有藥物顆粒，則可能是下藥的人、點火燒炭的人。

高大成也說，由於一家五口僅父親沒留遺書，最好也鑑定一下，對於釐清輕生、加工自殺，甚至是否可能他殺。

