公立幼兒園虐童案 台東教育處：第一時間就配合、感謝司法單位

爆發虐童案國小的4名教員皆遭求處重刑。（資料照，記者劉人瑋攝）

2025/09/02 19:19

〔記者劉人瑋／台東報導〕今年4月傳出的公立幼兒園虐待幼兒案件，學童長家與縣府溝通後，當下只覺得「好像遇到老師在說教，我要找更多人爆料！」，如今台東縣政府教育處發文表示，對事件的發生深感遺憾，並感謝司法機關迅速偵結起訴、對成年加害者求處重刑，並強調，在調查過程中，教育處第一時間就將相關證據主動提供檢調單位，全力配合司法偵辦，以確保案件真相得以釐清。

教育處指出，為確保幼童獲得全方位的照顧，縣府已推動多項措施，包括於新學年度增聘3位特教助理員支援教學、核定約100萬元經費改善教學環境與設施設備、持續串聯醫院及社福團體提供跨專業支持服務，並安排國幼班輔導員及學前特教輔導員入園，協助教師教學與專業培訓，全面強化學童學習及生活的支持系統。

有關受害學童的近況，教育處說明，目前6名學童就學情況穩定，整體身心狀況良好。在日常活動中，基本動作能力已有進步，能配合教師指令完成相關動作；情緒方面，雖偶有波動，但在教師安撫下能逐漸穩定，顯示復原情況良好，已逐步適應學習與園所生活。

針對未來防範措施，教育處表示，已建立完整的校園違法事件通報與處理標準作業流程（SOP），明確規範學校遇有疑似違法情事時，應立即啟動通報、處理及後續輔導機制；並於校長及園長會議中加強宣導，提升第一線行政人員的應變能力與防範意識，全面強化校園安全管理，一切依規定辦理，該做的都做了，其他交給司法，調查期間縣府單位處於配合的角色。

教育處重申，守護幼兒安全與受教權益是縣府最重要的責任，未來將持續攜手各界，營造安全、友善的校園環境，讓孩子們在充滿關愛的氛圍中安心成長。

