為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    高檔進口車低價誘惑 男子想撿便宜險吃大虧

    張姓男子險被詐騙鉅款。（記者劉慶侯翻攝）

    張姓男子險被詐騙鉅款。（記者劉慶侯翻攝）

    2025/09/02 19:21

    〔記者劉慶侯／台北報導〕台灣汽車關稅問題目前懸而未決，卻意外給了詐騙集團鑽空檔的機會。張姓男子遭網上假車商兜攬，以為可以用比市價便宜近30萬元價格，購買得原價250萬元賓士E系列高級轎車，正準備到銀行提領鉅款時，被行員查覺有異，才知竟是場騙局。

    北市警中正二分局廈門街派出所接獲台北富邦古亭分行通報，稱張姓男客戶在銀行內辦理巨額提款，由於提款金額較大，可能為詐騙受害者，要求警方到場協助查詢。

    警方到場調查，70歲的張男表示，他在網路聊天室遇到從事轎車買賣的業務員，雙方攀談中，對方說目前國內車市因美國關稅問題，造成購車民眾觀望，以致許多進口高檔車都被迫屯積在港口，正是一般民眾可以趁機以低價入市的機會。

    張男說，他退休後一直夢想著想買輛賓士汽車過過癮，在對方提供資料後，選中一輛原價250萬元的賓士E200轎車，對方願以折扣價220萬元價格賣斷，所以雙方約定提款成功後到洗車場交易。

    警方現場了解後發現，合約內容裡雖有車商的名字及地址，但所留業務電話為空號，經搜尋合約內容上的車商聯繫後，表示無這名業務任職，顯然是場騙局。

    警方及行員的耐心勸說及提供詐騙案例說明，這成功說服張男打消提款念頭，避免可能的財務損失。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播