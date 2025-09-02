高檔進口車低價誘惑 男子想撿便宜險吃大虧

張姓男子險被詐騙鉅款。（記者劉慶侯翻攝）

2025/09/02 19:21

〔記者劉慶侯／台北報導〕台灣汽車關稅問題目前懸而未決，卻意外給了詐騙集團鑽空檔的機會。張姓男子遭網上假車商兜攬，以為可以用比市價便宜近30萬元價格，購買得原價250萬元賓士E系列高級轎車，正準備到銀行提領鉅款時，被行員查覺有異，才知竟是場騙局。

北市警中正二分局廈門街派出所接獲台北富邦古亭分行通報，稱張姓男客戶在銀行內辦理巨額提款，由於提款金額較大，可能為詐騙受害者，要求警方到場協助查詢。

警方到場調查，70歲的張男表示，他在網路聊天室遇到從事轎車買賣的業務員，雙方攀談中，對方說目前國內車市因美國關稅問題，造成購車民眾觀望，以致許多進口高檔車都被迫屯積在港口，正是一般民眾可以趁機以低價入市的機會。

張男說，他退休後一直夢想著想買輛賓士汽車過過癮，在對方提供資料後，選中一輛原價250萬元的賓士E200轎車，對方願以折扣價220萬元價格賣斷，所以雙方約定提款成功後到洗車場交易。

警方現場了解後發現，合約內容裡雖有車商的名字及地址，但所留業務電話為空號，經搜尋合約內容上的車商聯繫後，表示無這名業務任職，顯然是場騙局。

警方及行員的耐心勸說及提供詐騙案例說明，這成功說服張男打消提款念頭，避免可能的財務損失。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

