慘了！泰女10隻倉鼠沖馬桶犯眾怒 中檢火速訊問確認違反動保法

逃逸泰籍女移工將10隻小倉鼠沖馬桶，台中地檢署表示，檢察官今天已訊問泰女，確認違反動保法，將依法處理。（圖擷取自Threads）

2025/09/02 18:16

〔記者陳建志／台中報導〕近日社群媒體轉發一名女子在IG限動發布將10隻活蹦亂跳的小倉鼠，分批次丟馬桶沖掉，遭數萬網友批殘忍。台中市警方昨天確認該名女子是27歲的逃逸泰籍女移工，台中市動物保護處並在昨天依違反動物保護法函送地檢署；台中地檢署表示，經檢察官今天訊問泰女後，認定她涉嫌違反動保法，將依法處理。

愛鼠人士網友在Threads中PO出一段疑似泰國女子在IG限動PO出將10隻活蹦亂跳的小倉鼠，分批次丟馬桶沖掉畫面，只見倉鼠掉到水中時痛苦掙扎，直接被沖走，讓這位愛鼠網友非常痛心，而數萬網友也痛批殘忍。

台中市警局第二分局昨天證實，該名女子是27歲的泰籍逃逸女移工，上月28日已通知移民署台中專勤隊將她帶回處理，並送往移民署南投收容所收容；台中市動保處昨天也依違反動保法函送台中地檢署偵辦，此案已違反動保法第6條，任何人不得傷害動物規定，可依同法第25條處2年以下有期徒刑併科新台幣20-200萬罰金。

台中地檢署今天表示，昨天獲悉此案後，立即指派鳳股温雅惠檢察官偵辦。檢察官並在昨晚指揮台中市政府警察局第二分局詢問泰女及調查相關事證。檢察官今天再度訊問泰女後，認定她涉嫌違反動物保護法第25條第1款之違反同法第6條規定，故意傷害及使動物遭受傷害致動物死亡、同法第27條之1前段之播送違反第6條影像等罪嫌，訊後將她解還內政部移民署南投收容所續行收容程序。強調將儘速釐清相關事實，依法處理，以維護社會公義與生命尊嚴。

