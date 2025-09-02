便當夾出「大蟑螂」怒求償500萬！ 法院認證食物瑕疵判賠90元

法官認為，餐盒內確有蟑螂，屬於食品瑕疵，陳男依請求返還90元價金，並無不妥；至於醫療費用與精神慰撫金部分，因舉證不足，尤其另一名同樣食用的家人並未出現不適。（資料照）

2025/09/02 18:51

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市陳姓男子去年陪同家人至榮總美食街用餐，並於紅豆食府石牌店購買90元便當，兒子食用後驚見餐盒內有一隻完整蟑螂，當場作嘔，包括醫藥費用在內，索賠共計500萬元。不過，士林地方法院審理後認為，雖然餐盒內確有蟑螂，屬於食物瑕疵，卻無法證明腸胃不適與餐盒之間具直接因果關係，僅判賠業者退還餐盒價金90元。全案可再上訴。

判決指出，去年7月9日，陳父於美食街購買便當給兒子食用，未料陳男吃到一半赫然發現便當裡有蟑螂，後續更因腸胃不適前往台安醫院急診。陳家主張，餐廳管理明顯疏失，兒子事後還伴隨急性腹脹、腸胃炎症狀，需送醫急診治療，除醫療費用904元外，還因此精神受創，依民法及消保法規定，向餐廳母公司食昌企業求償，包括精神慰撫金、懲罰性賠償等，總計金額高達逾500萬元。

被告食昌企業承認餐盒確有瑕疵，並願意退回餐盒價金，但否認陳男的不適與餐盒有關。業者辯稱，當天陳男除便當外同時吃了其他食物，其兄長也吃了同樣的便當卻毫無異狀，顯示兩者間並無因果關係。此外，醫院出具的資料僅有血液檢體，並未進行糞便細菌培養或食物檢測，根本無法確定症狀與該餐盒相關，因此不應負擔醫療費或精神賠償。

士林地方法院審理後採信部分抗辯。法官認為，餐盒內確有蟑螂，屬於食品瑕疵，陳男依民法有權解除契約並請求返還90元價金，並無不妥；至於醫療費用與精神慰撫金部分，因舉證不足，難認定腸胃炎與蟑螂便當有相當因果關係，尤其另一名同樣食用的家人並未出現不適，更加深合理懷疑。

法官表示，侵權行為要件未成立，懲罰性賠償與高額精神慰撫金均無法獲得支持。全案仍可上訴。

