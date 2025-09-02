為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    便當夾出「大蟑螂」怒求償500萬！ 法院認證食物瑕疵判賠90元

    法官認為，餐盒內確有蟑螂，屬於食品瑕疵，陳男依請求返還90元價金，並無不妥；至於醫療費用與精神慰撫金部分，因舉證不足，尤其另一名同樣食用的家人並未出現不適。（資料照）

    法官認為，餐盒內確有蟑螂，屬於食品瑕疵，陳男依請求返還90元價金，並無不妥；至於醫療費用與精神慰撫金部分，因舉證不足，尤其另一名同樣食用的家人並未出現不適。（資料照）

    2025/09/02 18:51

    〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市陳姓男子去年陪同家人至榮總美食街用餐，並於紅豆食府石牌店購買90元便當，兒子食用後驚見餐盒內有一隻完整蟑螂，當場作嘔，包括醫藥費用在內，索賠共計500萬元。不過，士林地方法院審理後認為，雖然餐盒內確有蟑螂，屬於食物瑕疵，卻無法證明腸胃不適與餐盒之間具直接因果關係，僅判賠業者退還餐盒價金90元。全案可再上訴。

    判決指出，去年7月9日，陳父於美食街購買便當給兒子食用，未料陳男吃到一半赫然發現便當裡有蟑螂，後續更因腸胃不適前往台安醫院急診。陳家主張，餐廳管理明顯疏失，兒子事後還伴隨急性腹脹、腸胃炎症狀，需送醫急診治療，除醫療費用904元外，還因此精神受創，依民法及消保法規定，向餐廳母公司食昌企業求償，包括精神慰撫金、懲罰性賠償等，總計金額高達逾500萬元。

    被告食昌企業承認餐盒確有瑕疵，並願意退回餐盒價金，但否認陳男的不適與餐盒有關。業者辯稱，當天陳男除便當外同時吃了其他食物，其兄長也吃了同樣的便當卻毫無異狀，顯示兩者間並無因果關係。此外，醫院出具的資料僅有血液檢體，並未進行糞便細菌培養或食物檢測，根本無法確定症狀與該餐盒相關，因此不應負擔醫療費或精神賠償。

    士林地方法院審理後採信部分抗辯。法官認為，餐盒內確有蟑螂，屬於食品瑕疵，陳男依民法有權解除契約並請求返還90元價金，並無不妥；至於醫療費用與精神慰撫金部分，因舉證不足，難認定腸胃炎與蟑螂便當有相當因果關係，尤其另一名同樣食用的家人並未出現不適，更加深合理懷疑。

    法官表示，侵權行為要件未成立，懲罰性賠償與高額精神慰撫金均無法獲得支持。全案仍可上訴。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播