朋友妻不可戲！搞上麻吉女友 男遭私刑圍毆強盜

2025/09/02 18:24

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市盧姓懷疑女友與蕭姓好友有染，夥同王男、史男強押蕭男至漁船艙內，以枕頭套套住蕭男頭，再以束帶綑綁雙腿後，把蕭打到遍體麟傷，還搶走他背包內現金、身上提款卡，合計強盜走2萬多元現金。基隆地檢署偵結，將盧等3人依加重強盜、私行拘禁等罪嫌起訴。

檢警調查，盧姓男子懷疑蕭姓好友與陳姓女友發生性行為，表面上約盧男單獨碰面談判，卻暗地指使王男先開車載史男到2人至基隆市八斗子忘憂谷入口處等候；盧男去年11月間上午9時許，見蕭獨自一人騎車現身後 ，藉故邀蕭男把機車停在路邊，與他步行往基隆市八斗子忘憂谷，蕭男不疑有他，跟著盧男走至王停車的忘憂谷入口處時，王、史突然從車上跳下，車將蕭男強押上車。

蕭男被盧等3人突來舉措嚇壞，乖乖聽從盧男指示，交出身上手機，盧隨即從史男手中接過事先準備好的枕頭套，套住蕭男的頭，將盧男就近載至八斗子漁港內，將蕭男押上一艘漁船船艙內。蕭男被押上船後，盧男先持束帶綁住蕭男雙腳後，與王徒手毆打蕭男，致蕭頭、手腕、右髖部、左上臂等多處挫傷。

王男隨後指使史男打開蕭男的隨身背包，搶走背包內蘋果耳機、充電盒與現金4000元，4張信用卡，與身分證與健保卡等證件；接著，王男持鐵棍作勢要毆打蕭，逼問出提款卡密碼後，領走蕭男卡內2萬多元現金。案經蕭男趁隙脫困報警後，警方循線逮到盧男等3人。

檢方認定，盧、王、史等3人分別涉犯傷害、私行拘禁、強制與加重強盜罪，將盧等3人提起公訴。

